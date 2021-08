La magistral revancha de Amat

Quizá su crianza en la perifería de Barcelona, quizá su condición de niño enfermizo y pobre, han dotado a Kiko Amat de un estilo arrollador, una escritura potente, redonda, con tramas que avanzan con decisión hacia un punto determinado y personajes violentos, quizá como aquellos que poblaron el paisaje de sus primeros años.

Para quienes siguen pensando que la novela negra es un género menor, hoy traemos Revancha, la última obra de Amat que no sólo es una novela negra, sino que es una espléndida novela. Editada por Anagrama, en su colección de Narrativas Hispánicas, la historia se centra en varios personajes marginales que no han tenido suerte en la vida ni por nacimiento ni por empoderamiento.

Aunque en más de una entrevista Kiko Amat ha explicado que su condición antiatlética no le permitió encariñarse con el fútbol, ni como practicante ni como correligionario, el mundo del balón le sirve de herramienta para construir personajes violentos y enrabietados con los pseudoculturetas pijos que están en la cúspide de la pirámide alimenticia de los círculos de poder.

Revancha, como nos describe la propia editorial, se construye sobre dos personajes enfadados con el mundo: Amador y César. El primero es el consejero y número dos de la facción criminal de Lokos, el grupo ultra del FC Barcelona. Extorsionan, pegan palizas, mueven droga y destruyen a bandas enemigas. Su kapo es Alberto Cid, alias el Cid, un psicópata sin alma ni escrúpulos. Amador y el Cid, legendarios skinheads neonazis del gol sur durante los ochenta y noventa, fueron inseparables durante años, hasta que algo los distanció. Amador acarrea muchos secretos, y el mayor de ellos es su homosexualidad, que de salir a la luz le costaría la vida y que esconde cada vez con más angustia. Su padre, antiguo delincuente y leyenda local, está gravemente enfermo, y su agonía abre cicatrices de infancia que Amador creía cerradas.

Un escritor imprescindible. Kiko Amat (1971) nació en Sant Boi de Llobregat, en la periferia barcelonesa. Abandonó los estudios a los diecisiete años para ser mod, cleptómano, disquero, cajero en McDonald’s, operario en Seat Martorell, vigilante de camping, cartero comercial y camarero de un gran hotel. Ha publicado las novelas El día que me vaya no se lo diré a nadie (2003), Cosas que hacen BUM (2007 o Antes del huracán. Escribe regularmente para El País y El Periódico y coconduce el podcast Psycholand.

César Jabalí Beltrán fue rugbista y ahora se gana la vida vengando por encargo a víctimas de pederastas y atropelladores en fuga. Vive clandestinamente, en un estrecho círculo de empatía donde solo caben dos personas más: su hermana, Paloma, y su sobrina, Lucía. Un secuestro, una redada y un botín desaparecido hacen que la vida de César y la de Amador se entrecrucen, con resultados imprevisibles para ambos: la revancha salvaje en la que vivían (contra el mundo, contra sus infancias, contra su suerte) empieza a desgajarse por los extremos.

“Kiko Amat ha escrito una novela violenta y vertiginosa, absolutamente adictiva, que habla de venir del lugar equivocado, de delincuencia, de rabia y reparación, de amor y venganza. Un libro indócil, lleno de vulgaridad y belleza, dolor y humor, a la vez que escrito con la máxima adrenalina”, aseguran desde Anagrama. Y tienen toda la razón.

La Saga: Max Lomas, un escolta policial en el Madrid de la movida

Y si Kiko Amat nos dibuja la Barcelona más canalla en Revancha, Martín Casariego y su escolta Max Lomas nos llevan al Madrid de la movida. Allí, el guapo y sentimental Max va a saber de primera mano qué es exactamente una mujer fatal cuando se enamora perdidamente de Elsa, que reina detrás de la barra de un bar poblado de personajes que viven al otro lado de la ley. Elsa no puede ser más bonita, no puede ser más sensual ni puede traer más problemas consigo. Es una bomba de relojería con patas pero una vez que entras en su órbita te atrae como un agujero negro. En Yo fumo para olvidar que tú bebes, Casariego nos presenta a los personajes de una historia que tendrá su conclusión en Mi precio es ninguno. Es fundamental leer las novelas en orden porque podríamos decir que la segunda es el desenlace de la primera. Allí García, un ex compañero de la lucha armada contra ETA de Max Lomas, tendrá mucho que decir.

Porque si en Yo fumo... Max Lomas supo mantener el control, en Mi precio es ninguno nos recordará a esos vaqueros las películas de Howard Hawks que se refugiaban en el alcohol para olvidar a la bella malvada. Estamos ante dos novelas policiacas que cumplen perfectamente las expectativas, con una prosa ágil, muy entretenidas y que se leen en un fin de semana. Acción y adicción pura de la mano de la editorial Siruela.