Lo que nos cuenta la carcasa

Lo grotesco. Andamos por el mundo de puntillas, en zancos, hay quien alcanza el timbre de La Reina de la Noche, quien escudriña la oscuridad y trae respuestas. Ese momento de gracia absoluta, como mariposas. Y, de repente, al suelo. Polvo eres, al polvo volverás. Los esqueletos danzantes y mirones, a los que tanto se recurría en la Edad Media para recordar tu condición fantasmal, abundan en esta realidad incomprensible para el ser humano. Tu aliento es aliento de ceniza, no más que una vaca, que una oruga.

Recién publicado por Capitán Swing, Escrito en los huesos recorre algunos de los trabajos de Sue Black como antropóloga forense. Actividad macabra para muchos, aprendemos que la suya termina siendo una labor de consuelo: no sólo a la hora de arrojar luz sobre no pocos crímenes, sino por la capacidad de devolver una historia, un nombre, una pizca de dignidad, por mucho tiempo que haya pasado. Fue así, por ejemplo, en el caso de una misteriosa mujer decapitada que apareció en el mausoleo donde se creía descansaban los restos del último gran héroe escocés, tal vez para hacerla pasar por el héroe.

Unas líneas de respiro, en efecto, ante los amontonados huesos de los osarios, frente a lo inasumible de convertirse en cosa. El milagro que somos se asoma en el diminuto diente de la vértebra C2, que se encaja dentro del atlas y nos hace girar la cabeza; en los 54 huesecillos de la mano, tan diminutos que pueden pasar por granos de arroz en las manos infantiles. Y, a la vez, la calavera, eso a lo que no queremos mirar, es de lo más persistente que tenemos: el neurocráneo, la concha que se va soldando a partir del nacimiento, puede sobrevivir a siglos de desgaste y depredación y todavía llegar a contar algo de su antiguo dueño. El sacro es otro de esos huesos tan indestructibles que se llegó a creer que a partir de él floreceremos en el Día del Juicio.

Sue Black nos ilustra acerca de toda esta concatenación de maravillas, en una suerte de manual anatómico que respira. Y sin perder, desde luego, la retranca (necesaria) para salir indemne del surrealismo con el que tiene que lidiar no pocas veces, y de la que ya hizo gala en Todo lo que queda (Paidós).

Otro escocés, Gavin Francis, es el autor de Mutatio Corporis. el título publicado hace un par de años por Siruela. En esta propuesta, Francis le cede el protagonismo a su práctica como médico en Edimburgo y a la pasmosa capacidad de cambio del cuerpo humano. Una capacidad no sólo dada de salida, sino con la que nosotros mismos nos hemos ido empeñando en jugar. Con las Metamorfosis de Ovidio como inspiración, el autor va desarrollando ejemplos como el de la porfiria, que asocia a los hombres-lobo, que se asocia también con el mito del vampiro. Nuestro afán por ser otra criatura afirma, puede verse en las leyendas fundacionales, en los animales tótem, en los motes. Y a veces creemos que lo somos, pues ahí está el mundo de los sueños, mostrándonos cómo nos sentiríamos, cómo podríamos ser: en este caso, no se aleja uno mucho de un curso transformador, ya que se supone que los procesos neuronales implicados en el sueño tienen mucho de regenerativos. Y la parte del león que se llevan los delirios – “Una de mis pacientes cree que las puntas de sus dedos se están pudriendo”–, inducidos o no.

Por las páginas de Mutatio Corporis pasan aquellos casos en los que queremos huir del cuerpo, y a ello dedicamos todo el empeño, anorexia, disforia de género, la vigorexia –donde el autor relaciona la irascibilidad de los esteroides con la furia de Hércules, que podría más bien ser la de Aquiles–. Habla también del afán por rejuvenecer, aunque sepamos que son trabajos de vanidad perdidos, y del fondo emocional que suele reflejar. Incluso fenómenos que parecen imposibles, como el crecimiento de cuernos cutáneos –de queratina–, o la fascinación que pueden llegar a producir los tatuajes (y su lado oscuro, las autolesiones).

Otra mirada desde de lo rutinario –la consulta de un médico de familia, en este caso– al prodigio que es la carcasa nos sostiene. Esa que tanto nos aguanta, a la que aún (IA mediante) no hemos tomado la medida, y que tan mal miramos.