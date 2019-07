Un libro de la UCA es premiado en un certamen de obras de cocina

La obra Those Curious and Delicious Seaweeds: A Voyage from Biology to Gastronomy (Esas algas curiosas y deliciosas: un viaje de la biología a la gastronomía) coeditada por el sello Editorial UCA, el Aula Universitaria Iberoamericana de la Universidad de Cádiz y por el Campus de Excelencia Internacional del Mar (CEI·Mar) en 2018, ha sido proclamada la mejor del mundo en la categoría de mejor libro editado en lengua no original por el jurado de los prestigiosos premios Gourmand World Cookbook Awards, en Macao (China). Los autores del libro son los profesores de la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales de la UCA José Lucas Pérez Lloréns, Ignacio Hernández Carrero, Juan José Vergara Oñate y Fernando G. Brun Murillo, en colaboración con el chef gaditano Ángel León, cuatro estrellas Michelin. La traducción está realizada por Alicia de Benito Harland y Mike Harland, y las ilustraciones y maquetación son obra de Vanessa González Ortiz.

Esta publicación es una ampliación y traducción del libro publicado en 2016 ¿Las algas se comen? un periplo por la biología, la historia, las curiosidades y la gastronomía y que se alzó con el máximo galardón en 2017 en Yantai (China) al ser elegido mejor libro del mundo en este mismo certamen en la categoría de Nutrición y Salud. Posteriormente, también fue reconocido como el mejor libro en 2016 de divulgación científica en los XX Premios Nacionales de la Asociación de Editoriales Universitarias Españolas (UNE).

En la convocatoria de 2019 han presentado obras 215 países, 14 en esta categoría. Los premios Gourmand se disputan por etapas. Así, tras darse a conocer los ganadores por países en cada una de las modalidades, se hizo público que Those Curious and Delicious Seaweeds era el mejor de los presentados en España en diciembre de 2018 y también un listado con todos aquellos países y títulos nominados que optaban a la gran final para conseguir la ansiada proclamación de The Best of the World. En una segunda ronda eliminatoria, que se dio a conocer durante la Gourmand World Summit celebrada en las dependencias de la UNESCO (París, marzo 2019), quedaron como finalistas seis países: China (Grand Cours de Cuisine), Francia (Le Best of Jamie Purviance), Italia (In Cucina, Grande Libro), Corea del Sur (Secrets de Cuisine), España (Those Curious and Delicious Seaweeds) y Estados Unidos (Recipes from the Garden of Contentment).

La obra recoge la experiencia de más de 30 años en investigación y docencia de los autores en aspectos de biología y ecología de estos organismos marinos. Además, también incluye gran parte del material recopilado y utilizado durante la preparación de las distintas sesiones del curso de especialización The Amazing World of Seaweeds: an Unforgettable Journey from Biology to Gastronomy, dentro del programa formativo de la International Summer School, coorganizado por CEI·Mar y la Dirección General de Relaciones Internacionales de la UCA.