Levanta tu carta…

Y es que aquel lugar tan solo le hacía rememorar momentos dolorosos. Siempre había sido una chica rebelde, vestida de negro, de apariencia gótica, agarrada de la mano de su mejor amiga. Melissa, su amor de juventud.

Al pisar las calles de Limberlost, los recuerdos de su vida con su abuelo la asaltan, aquellos sí que fueron felices, y es por ello que tras encontrar un viejo gabán, con olor a humedad, vestirá siempre con él.

Ficha Arcanos Menores Vol. 1 Autor: Jeff Lemire Tapa blanda Color 144 Págs. 18 euros Astiberri

Pero lo peor de volver a este pueblo canadiense es tener que enfrentarse a su madre. Si ha regresado a estas calles es por ella, y solo por ella. La enfermedad la está consumiendo, pese a que por su imagen y comportamiento parece todo lo contrario. Vickie lleva años inventándose el mensaje de unas cartas de Tarot con las que 'adivina' las preguntas, los anhelos, de sus vecinos. Y ahora, debido a su estado, será la reticente Theresa la que se ocupe del negocio…

Y justo cuando pensábamos que este iba a ser un relato de la vida cotidiana en un pueblo (que lo es), algo inesperado nos sorprende tanto como a la protagonista. Y es que la malhumorada chica va a experimentar un extraño 'viaje' a un hotel que hasta ahora tan solo había visto en sus sueños, un lugar donde, en una de sus habitaciones va a darse cuenta de que algo ocurre, algo extraño que dará un vuelco radical a su existencia.

Y lo malo es que, pese a no creerse lo que acaba de experimentar, una bebida Theresa hará algo que, si hubiera estado sobria seguro que no se le habría ocurrido. Y la realidad volverá a darle una imaginaria y fuerte bofetada.

La vida, la suya, y la de los demás, ha cambiado, y los recuerdos de tiempos mejores ya no le sirven de nada. Lo quiera o no, tendrá que adaptarse a esta nueva situación y a esa 'facultad' que posee.

El guionista canadiense Jeff Lemire, al que ya todos conocemos y seguimos a estas alturas (solo tenéis que echarle un ojo a la web de Astiberri…), vuelve a demostrar su habilidad para construir personajes que parecen totalmente reales, con sus problemas, anhelos, que en muchas ocasiones podemos identificar como propios.

Y lo hace en esta nueva colección, Arcanos Menores, de la mano del género fantástico, cogiéndonos de la mano para observar esta nueva vida de Theresa, cuyos viajes al 'otro lado' no han hecho más que empezar, sin ella saber que en ese extraño lugar hay aún muchos misterios por resolver.

Este primer volumen de la serie concluye con un viaje al año 1976, donde conoceremos la vida de Bud St. Pierre, el abuelo de Theresa, y cómo no está para nada satisfecho con esta, pese a que para muchos tiene todo lo que una persona puede desear: Trabajo, familia…

Como curiosidad, la editorial Astiberri ha decidido hacernos un obsequio muy especial, y es que en cada volumen de la serie vamos a encontrarnos con varias cartas del Tarot diseñadas por el propio Jeff Lemire.

¿Qué, os atrevéis a mirar el futuro en ellas?