Juan del Val logra el Premio Planeta con una obra de trasfondo andaluz

El periodista y escritor Juan del Val conquistó este miércoles la gloria del LXXIV Premio Planeta por su obra Vera, una historia de amor, una ficción ambientada en el sur sobre una mujer de mediana edad que rompe su matrimonio y se libera de las convenciones que habían marcado su vida. Del Val, uno de los rostros más populares de la televisión gracias a los programas El hormiguero, La Roca y El desafío, se había convertido también en un autor querido por el gran público con novelas como Parece mentira, un debut narrativo de carácter autobiográfico, y Candela, con la que antes de la pandemia obtuvo el Premio Primavera. Con sus siguientes historias, este madrileño nacido en 1970 se afianzó como un narrador interesado en lo humano y en las grandezas y miserias de los personajes, un microcosmos que exploraba con los escenarios de una gran urbanización (Delparaíso) y una productora de series de televisión (Bocabesada) como trasfondos. La bendición del Planeta reforzará ahora el estatus de Juan del Val alcanzado en estos años como novelista.

El narrador, cuyo nombre había sonado en otras ediciones como uno de los favoritos al galardón, logra esta vez el millón de euros gracias a un texto que presentó con el título provisional de No es tan fácil morir de amor y bajo el seudónimo de Elvira Torres. La sinopsis que facilitan desde la editorial se centra en Vera, una mujer de mediana edad perteneciente a la alta sociedad sevillana que rompe con “su matrimonio vacío con el marqués de Villaecijilla”. Su “apasionada relación con Antonio, más joven que ella y de origen humilde, la conduce a un proceso de liberación personal que culmina con el descubrimiento de la verdadera cara de su ex marido”, adelantan desde el sello.

Este martes, la víspera del premio, la portavoz del jurado Luz Gabás definió entre el repaso a los textos finalistas la obra ganadora como “una novela contemporánea, ágil” con “una abierta crítica social” y “algún toque de thriller”. Y entre los temas que aborda la historia de una mujer que deja atrás su “matrimonio previsible y lánguido” para “tomar las riendas de su vida”, expuso Gabás, aparecen la desigualdad social, el choque entre la realidad y el deseo y las “complicadas dinámicas familiares”.

Ángela Banzas ha sido la finalista con 'Cuando el viento hable'. / EFE

Ángela Banzas (Santiago de Compostela, 1982) fue elegida la finalista -una distinción dotada con 200.000 euros- por Cuando el viento hable. Un paso más en una carrera en la que esta autora se había ganado un hueco entre los lectores con narraciones como El silencio de las olas o El aliento de las llamas, una intriga en la que rendía un homenaje a Emilia Pardo Bazán. En esta ocasión, la creadora gallega vuelve a su tierra natal para recrear el viaje de Sofía, una mujer nacida en la posguerra y criada por sus abuelos, rodeada de secretos familiares, que al sufrir una dolencia acude al hospital y acaba descubriendo la existencia de una hermana gemela perdida.

Sobre la novela finalista, Gabás apuntó que se trata de “un drama histórico con tintes góticos y mucho lirismo”, una reflexión sobre “las duras decisiones que se toman en un contexto difícil” con “personajes sólidos” y un desenlace que “se abre a la esperanza”.

La entrega del Premio Planeta, en la que Juan del Val y Ángela Banzas tomaron el testigo de Paloma Sánchez-Garnica y Beatriz Serrano, la ganadora y finalista del año anterior, se realizó como ya es habitual en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, y en esta ocasión registró un récord de participantes con 1.320 novelas presentadas, para la editorial un dato que confirma “el interés que despierta este galardón en el ámbito literario de habla hispana”.

En la selección de las obras finalistas, explicaron horas antes del fallo, conviven las novelas interesadas en la evasión, los relatos históricos y propuestas de ciencia-ficción y fantasía, con miradas comprometidas con cuestiones actuales como el problema de la vivienda, el turismo masivo o la violencia que envenena a la sociedad.

El jurado del premio estuvo integrado por la mencionada Gabás, José Manuel Blecua, Juan Eslava Galán, Pere Gimferrer, Eva Giner, Carmen Posadas y Belén López, directora de la editorial Planeta y secretaria con voto.