Entre Orfeo y Don Quijote

Su dedicación a la música no pasó del amateurismo (“cuando fui capaz de tocar al piano una fuga de Bach a cuatro voces, lo dejé”, me comentó un día), pero todo el mundo conoce el amor que Jacobo Cortines siente por la música y, muy específicamente, por la ópera, un amor que ha reflejado (¡no podía ser de otro modo!) en escritos para programas de mano de teatros y festivales y para revistas especializadas de diverso tipo (actualmente, y desde hace mucho, es el crítico de ópera de Scherzo para Sevilla). Pues bien: Fórcola ha recopilado en este libro –tan bien editado como todos los que hace Javier Jiménez–, un conjunto de 35 artículos y ensayos del autor sevillano sobre ópera. Aunque hay algún inédito salido de sus notas y diarios privados, la gran mayoría eran piezas ya publicadas, en concreto entre 1992 y 2022.

De la Camerata Bardi y los albores del género, en torno a figuras cruciales como Monteverdi, Peri o Cavalli, hasta Stravinski, la Lulú de Alban Berg y El retablo de maese Pedro de Manuel de Falla –que figura como coda–, Cortines penetra la fibra misma del arte lírico, y lo hace desde la posición que uno podría esperarse, la del poeta y el filólogo. Quiere esto decir que sus ensayos atienden a los temas literarios de las óperas, buscan la filiación de sus personajes, profundizan en su trasunto histórico (a menudo, mítico o mitificado), analizan sus perfiles psicológicos, y todo ello partiendo de la documentación del erudito y la prosa del literato. No significa esto que no se trate de la música de las obras estudiadas, pero sí conviene advertir que no es la partitura el objeto principal sobre el que se vuelca el autor, sino el tema, el libreto y la dramaturgia.

Los enfoques son de cualquier forma variados. En algunos casos se sigue a los personajes por la historia de su codificación mítica o literaria (por ejemplo, Orfeo, Don Juan, Cenicienta...); en otros se mira en el taller del compositor y del poeta y se estudian sus motivaciones, sus relaciones, sus conflictos, lo que es muy claro en los casos de Monteverdi-Busenello, Mozart-Da Ponte o Auden-Stravinski, pero también en las vicisitudes de Rossini o Donizetti con sus libretistas.

Los ensayos y artículos (hay también alguna breve columna suelta) están ordenados siguiendo la cronología de los títulos estudiados, presentados pues como si fueran comentarios o glosas a una historia de la ópera, pero privando en todo ello los intereses del autor, es decir, sobre todo la ópera italiana, con especial atención a determinados períodos y compositores: los orígenes, Mozart, el belcanto y Verdi (así, Haendel, Wagner, Strauss o Janáček, por citar sólo algunos grandes nombres del género, están ausentes). Dado que en la mayor parte de los casos se trata de encargos, parece evidente que Cortines ha sabido vincular sus trabajos con sus afinidades, pudiendo así emplear con absoluta propiedad las herramientas que le son propias, que parten de un conocimiento amplísimo de la tradición literaria clásica (Petrarca, del que ha sido insigne traductor, se pasea continuamente por los tiempos del primer Barroco) y de un interés evidente por profundizar en algunos mitos, muchos de ellos vinculados a la ciudad de Sevilla.

Este interés cercano hacia las obras comentadas hace que la pasión se filtre por muchas de estas páginas, aunque ello no nubla nunca ni la pertinencia del análisis ni el equilibrio del juicio, lo que es en verdad admirable. Dicho de otro modo: Cortines no puede evitar traslucir su auténtica admiración por Mozart o Rossini, pero ni en el verbo ni en el concepto podrá reprochársele un tratamiento hagiográfico de su trayectoria vital y artística.

Muchos de estos textos han servido como notas a producciones vistas en el Maestranza, así que los buenos aficionados sevillanos ya los conocerán. No importa: reunidos potencian su valor.

Los acordes de Orfeo. Jacobo Cortines - Fórcola