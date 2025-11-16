Tesoros napolitanos

El nuevo disco del clavecinista y director Ignacio Prego (Madrid, 1981) al frente de su conjunto Tiento Nuovo se acaba de publicar en el sello Aparté con el título de Napoli Inedita. Se trata de un viaje al corazón del barroco napolitano a través de arias operísticas muy poco o nada difundidas de Alessandro Scarlatti, Domenico Sarri, Leonardo Vinci y Giuseppe Vignola. El CD, que se puso a la venta y se subió a plataformas el pasado 7 de noviembre, recupera un repertorio dormido durante tres siglos y ofrece la primera grabación mundial de diez de las doce piezas registradas. El jueves 13 tuve ocasión de hablar con el músico madrileño sobre el disco, apenas siete horas antes de que esa misma tarde lo presentara en el Auditorio Nacional con un concierto del ciclo Universo Barroco del CNDM.

“La idea surge hace ya por lo menos cuatro años –explica Prego–. Originalmente mi intención era la de recuperar una ópera entera para llevarla tanto a la sala de conciertos como al estudio de grabación. Pero me fui encontrando con tal cantidad de joyas que me dio pena limitarme a trabajar sobre una sola obra. Además pensé que lo mismo en el formato del disco que en el directo una selección podía funcionar muy bien para los oyentes.” Fue su inmersión en los fondos del Conservatorio de San Pietro a Majella de Nápoles, verdadero santuario del barroco italiano, el punto de partida de una investigación monumental. Prego trabajó codo con codo con la musicóloga Nieves Pascual, autora de las notas al disco. “Empezamos a trabajar y a sumergirnos y a buscar aquí y allá, sobre todo en el Conservatorio de Nápoles. Fue un trabajo de equipo.”

La tarea de reconstrucción e interpretación de partituras a menudo fragmentarias o poco transitadas exige no solo erudición sino tomar decisiones estéticas relevantes. Se trataba de elegir arias que pudieran funcionar fuera de su contexto escénico y que además encajaran con los timbres y las posibilidades de los solistas disponibles. “Llegué a tener en mis manos 14 o 15 obras y las leí absolutamente todas buscando arias que se acomodaran bien a las dos voces que tenía en mente, soprano y contratenor. Fue básicamente como una especie de embudo: llegué a seleccionar unas 35 o 36 arias que luego fui reduciendo. Tuve incluso una sesión de lectura con Alicia Amo.” El criterio, explica, fue tanto dramático como vocal: piezas que expresaran afectos intensos pero que también permitieran construir una narrativa sonora para el oyente del disco.

Tiento Nuovo junto a Alicia Amo y Xabier Sabata en un descanso de las sesiones de grabación / Michal Novak

El proyecto tomó forma gracias a una Beca Leonardo de la Fundación BBVA, que hizo posible su grabación y producción. “Estoy muy agradecido. Es estupendo el apoyo que la fundación está prestando a los músicos, poniendo a nuestra disposición un sistema de financiación que nos permite afrontar este tipo de proyectos.” Esa financiación permitió además reunir a un importante conjunto de instrumentistas y a dos voces españolas de referencia, el contratenor barcelonés Xavier Sabata y la soprano burgalesa Alicia Amo, cuya presencia aporta unidad dramatúrgica y una palpable coherencia estilística al programa. “Es un verdadero placer trabajar con ellos. Una de las cosas que quería era que por lo menos hubiera un par o tres de dúos. Y me quedé con ganas de meter alguno más, porque cuando cantan juntos es todo de una teatralidad y una expresión maravillosas. Son cantantes con mucha creatividad y flexibilidad, muy operísticos en el sentido de que se puede jugar mucho con ellos. Hacer música en directo a su lado es un gozo.”

En el disco conviven autores fundamentales del barroco napolitano –Scarlatti, Sarri, Vinci– con un absoluto desconocido como Giuseppe Vignola, un hallazgo para el propio Prego. “Reconozco que no sabía quién era. De repente me llegó una ópera suya. Es verdad que no tiene la consistencia de un Scarlatti, no te encuentras diez arias que digas ‘¡oh, maravillosa!’, pero justo la que hemos elegido a mí personalmente me parece brillante y funciona muy bien.” La selección procura además alternar contrastes de carácter y textura: arias que ilustran tormentas, cantos de amor, invocaciones líricas y páginas de virtuosismo al servicio del texto. Nieves Pascual subraya en las notas del libreto que acompañan al disco el valor de estas piezas como documentos de una práctica pedagógica y teatral que alimentó la vitalidad musical de Nápoles.

La traslación a escena ha exigido ajustes inevitables. “Ha sido complicado llevarlo al escenario, no por falta de interés, que ha habido mucho, sino por cuestiones de agenda. Finalmente se presenta ahora, coincidiendo casi al día con la publicación del disco.” Para el estreno en el Auditorio Nacional el conjunto se ha reducido por razones económicas: un orgánico menor de lo usado en estudio, con menos intérpretes en las secciones de cuerda. “Desgraciadamente el orgánico es prácticamente la mitad del que lo grabó. En cuerda fuimos 4 violines I, 3 violines II, 2 violas y 2 violonchelos y al concierto vamos 2/2/1/1. Pero aun así es una música muy bien escrita, que elegí también previendo eso. Hay muchos pasajes con secciones de violines en unísono más el oboe, lo que les otorga una sonoridad potente y nítida que mantiene la transparencia del continuo y la fuerza expresiva del canto.”

El sello Aparté, con el que Prego debuta tras significativos trabajos anteriores en Glossa y Cantus, ha acompañado el proyecto desde la edición y ahora lo hará en la promoción. “Estoy muy contento. Para nosotros también es un punto de inflexión. Aparté estuvo interesado desde el principio y la verdad es que estoy encantado con cómo ha funcionado. La idea es seguir colaborando con ellos.” Mientras tanto, Prego no descuida nuevos proyectos: “Hay un disco ya grabado, pendiente de masterización, que calculo que saldrá en junio del año que viene. Es un proyecto en torno al concepto del lamento, con música centroeuropea del siglo XVII, que hemos hecho ya muchas veces en directo.” Mientras eso llega, Napoli Inedita se suma a esa corriente de rescate musicológico de una época de la historia de la ópera que ocultaba muchas más gemas de las que muchos nunca llegamos a imaginar.

Napoli Inedita. Tiento Nuovo. Prego (Aparté)

La ficha NAPOLI INEDITA Domenico Sarri (1679-1744) 1. Se tuona irato il cielo * de Artemisia [1731] Alessandro Scarlatti (1660-1725) 2. Quanto grata à questo core de L'Amor volubile e tiranno [1709] 3. In quelle luci belle de Il Cambise [1719] 4. Or che porto lungi il plede * de Il Cambise [1719] 5. Esser non puó, che Amore * de Il Cambise [1719] Domenico Sarri 6. Parlami di speranza * de Artemisia [1731] Giuseppe Vignola (1662-1712) 7. Barbaro mai non cessa * de Tull’Ostilio [1707] Leonardo Vinci (1690-1730) 8. Bella tu voi * de Silla Dittatore [1723] Domenico Sarri 9. Al torrente che ruina * de Siroe, re di Persia [1727] Leonardo Vinci 10. Ricordati mio core * de Silla Dittatore [1723] Alessandro Scarlatti 11. Quál fra speme, e frá martire * de L'Amor volubile e tiranno [1709] Domenico Sarri 12. Sento Amor, che mi lusinga * de Artemisia [1731] [* Primera grabación mundial] Xavier Sabata, contratenor Alicia Amo, soprano Tiento Nuovo Víctor Martínez, Marta Mayoral, Pablo Prieto y Belén Sancho, violines I José Manuel Navarro, Sergio Suárez, Beatriz Amezúa y Daniel Lorenzo*, violines II Daniel Lorenzo e Isabel Juárez, violas María Martínez y Ruth Verona, violonchelos Jonathan Álvarez, violone Rodrigo Gutiérrez, oboe Pablo Zapico, tiorba y archilaúd Alberto Martínez, órgano Ignacio Prego, clave y dirección [* en 11]

NAPOLI INEDITA EN SPOTIFY