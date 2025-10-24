Allá donde el hombre nunca llegó

La prestigiosa universidad norteamericana Miskatonic financió esta expedición compuesta por un nutrido grupo de científicos y profesionales de diversos campos. Geólogos, ingenieros, biólogos, físicos se unieron para adentrarse en unas regiones que, en aquellos lejanos años, aún no habían sido pisadas por el hombre.

Ficha Estuche Las montañas de la locura Autor: Gou Tanabe Tapa dura Blanco y negro 624 págs. 44 euros Planeta Cómic

A bordo del Arkham y el Miskatonic, dos buques perfectamente pertrechados para esta misión, arribaron a las heladas tierras árticas, un lugar donde el blanco del hielo y la nieve lo copa todo.

Pero su intención era adentrarse en aquellas regiones inexploradas, sin poder adivinar con qué podrían encontrarse allí.

Pero pronto, muy pronto, lo averiguarían.

Un primer grupo, comandado por el biólogo Lake, se adentró a bordo de unas prácticas avionetas que les permitían llegar a lugares en los que a pie era totalmente impensable arribar.

Y fue entonces cuando descubrieron lo impensable, una imagen, un paisaje que nunca pudieron imaginar. Unas extrañas formaciones, tal vez un espejismo, que los hizo vislumbrar una espectacular y extraña urbe que parecía haber sido diseñada por un enloquecido arquitecto.

Tras esta increíble impresión, y una vez en tierra, comenzaron los rutinarios trabajos de investigación, horadando el terreno en busca de restos animales y minerales que pudieran esbozar una clara imagen de esos terrenos.

Lo que descubrieron fue algo más…

De pronto, sin previo aviso, la comunicación con el grupo de Lake se cortó de manera repentina, por lo que Dyer, profesor, geólogo y líder de la expedición, junto al estudiante Gedney, deciden trasladarse a las coordenadas del campamento de Lake, sin poder imaginar que estaban sumergiéndose en una autentica pesadilla que los llevará a un lugar nunca imaginado, donde su valentía, su afán por el conocimiento, los hará ir descendiendo en una oscura espiral, donde serán testigos de la verdad, el origen de esas negras montañas en las que se encuentran.

Allí solo se encontrarán de frente con el mayor de los horrores, algo que nunca podrán olvidar.

Gou Tanabe se ha convertido por méritos propios en el adaptador a las viñetas de la obra de H.P. Lovecraft, agarrándonos de la mano y a arrastrándonos a ese mundo donde la monstruosidad, un universo de terror cósmico, de dioses primigenios y criaturas que harían encanecer a cualquiera.

Y ahora tenemos la oportunidad, si ya no lo hemos hecho, de realizar un viaje a Las montañas de la locura, la obra más extensa del escritor norteamericano, en un pack especial que contiene los dos volúmenes de la genial adaptación.

Un relato este para corazones fuertes, preparados para enfrentarse sin desviar la mirada de lo inesperado. Aquello que repite una y otra vez esa extraña palabra que resonará para siempre en nuestra cabeza… ¡Teke-Lili!