"Todo lo que se hace ahora en Cádiz estará en 'Flamencos de la Tacita"

"El Hotel Triana ya huele a salitre" dice Rosario Toledo en la antesala del espectáculo Flamencos de la Tacita que esta noche -a las 23.00- presenta en el Hotel Triana, dentro del ciclo El arte de su vuelo de la XX Bienal de Sevilla. Un montaje que ella misma ha dirigido imprimiéndole sabor a Cádiz, no se puede negar, pues en él se mostrará "todo lo que está pasando ahora en la Tacita".

Con la desbordante ilusión, la gran satisfacción del cartel de "todo vendido" y la innegable responsabilidad que entraña un encargo de estas características por parte de la Bienal, la gaditana, que lleva varios años afincada en la capital hispalense, ha tejido los hilos de un encuentro que no tiene lugar desde hace tres décadas sobre las tablas de este escenario. "Hace treinta años que no se representa en el Hotel Triana y en el marco de la Bienal un espectáculo de Cádiz, desde Cádiz, salada claridad, en el que participaba Juan Villar", rememora Toledo para anunciar, orgullosa, que el veterano repite y también estará presente en su obra como artista invitado. Porque Flamencos de la Tacita precisamente tira del flamenco en todos sus vértices y aristas, "me interesaba la palabra Flamencos, en plural, precisamente porque hay una manera muy particular de sentir, entender y defender este arte. De ahí el contraste en este espectáculo de lo viejo y lo joven". Una selección en la que ha buscado por ejemplo "la juventud del nieto de Juan Villar, Juan José Villar, la experiencia de artistas ya consolidados como El Junco, David Palomar o José Anillo, así como la maestría de Rafael Rodríguez frente al ímpetu del joven guitarrista Óscar Lago. Un reconocido elenco de artistas de la tierra del que también forman parte la bailaora María Moreno, las cantaoras Ana Salazar, Samara Montañés y Anabel Rivera, además de Roberto Jaén a la percusión.

Hace treinta años que no se presentaba un espectáculo de Cádiz en este escenario

Juntos protagonizarán un espectáculo coral que Toledo ha moldeado a su imagen y semejanza, "en un proceso en el que han pasado muchas cosas, a través de las miles de ideas que he tenido", hasta imprimir ese toque estético y escénico sustentado por la gaditanía y el engranaje perfecto de este equipo de flamencos. "Están todos muy contentos y mañana -por hoy- lo darán todo, no me cabe duda".

Lo harán con un repertorio que bebe de fuentes también de aquí, con un programa que toca la bulería de Cádiz, el tanguillo, la malagueña, las alegrías, las seguiriyas, las cantiñas, la soleá y los tientos.

En definitiva, narra esta gaditana que también inauguró el incipiente Festival Flamenco de Cádiz así como el próximo FIT con Amazonas -de AndanZas TNT-, que Flamencos de la Tacita "es sólo una muestra de lo que se hace en Cádiz, pues traer a todo el mundo es imposible. Cádiz está en un momento creativo muy potente". Sólo falta que, como cuna del flamenco que es, se posicione de una vez con su propio festival para ponerse a la altura de sus sus propios protagonistas.