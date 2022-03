El gaditano José Troncoso lleva al Falla "el videoclip de nuestra vida" con 'La noria invisible'

Es curiosa la adolescencia, quizás la época más extrema y hasta más paradójica por la que atraviesa el ser humano, "nos creemos los más importantes del mundo y, a la vez, nos sentimos los más ignorados", reflexiona el dramaturgo y director teatral José Troncoso que este domingo 27 de marzo regresa a Cádiz para subirnos a La noria invisible que nos espabila a la vida y, de paso, celebrar el Día Mundial del Teatro con sus paisanos.

"Siempre llegar al Falla, llegar a casa, es algo único, es como la prueba del algodón. De alguna manera sabes que si en el Falla la obra funciona,se puede dar por bendecida", explica el gaditano que el pasado mes de enero estrenó la última obra de su compañía La Estampida en el Teatro Echegaray de Málaga "con bastante éxito", asegura el autor de Ferretería Esteban, una obra que escribió para Nueve de Nueve Teatro y que ganó de dos Premios Max el pasado año.

"La reacción nos recordó un poco a todo lo que pasó con Las princesas del Pacífico. Y es que con La noria invisible también hemos vuelto a nuestra esencia después de perdernos en esta complicada época de pandemia, porque, ¿qué importancia tiene mundo a nuestro alrededor cuando el mundo se cae? Lo interesante era indagar dentro de nosotros, ver qué parte de nosotros era interesante de contar", argumenta director de La Estampida, Premio El Ojo Crítico de Teatro en 2020.

Esa parte no es otra que la adolescencia, el momento donde "despertamos a la sexualidad, a la conciencia, al mundo", que es lo que les ocurre a Juana y Raquel, las protagonistas de La noria invisible interpretadas por Belén Ponce de León y Alicia Rodríguez. Dos personajes que, a su manera, también responden a ese interés de La Estampida de poner sobre escena a los invisibles de nuestra sociedad, a contar las historias de los que, a priori, nos parece que no puedan tener su propia historia.

"Efectivamente siempre hemos puesto los ojos en amas de casa, yonkies, personajes aislados en sus casas con su propio mundo como esa tía y sobrina que son Las princesas, pero esta vez nos parecía interesante mirar hacia nosotros mismos, poner el foco en esa etapa donde nos sentimos tan observados como ignorados, un momento hasta donde llegamos a pensar, cuando la propia realidad nos supera, que que la vida no es real, sino que es un experimento hecho para ver cómo nos comportamos. Y esto no es una exageración es un hecho psicológico que le ocurre a algunos adolescentes", adelanta Troncoso que lleva a uno de sus personajes y con ella, a nosotros, a escaparse hacia "el videoclip (tan de la época) de nuestra vida".

Un relato fruto de un encuentro, "el de, digamos, la pazguata del colegio, una chica con cierta sensibilidad para la escritura pero que está aislada", y "una malota que llega expulsada de otro colegio", dos "arquetipos que pueden parecer antagónicos" y que, sin embargo, "son la misma cosa, son dos peces fuera del agua", explica su creador que pretende conectarnos "con los niños que fuimos", recordarnos "con lo que soñábamos" y hablarnos de "nuestra esencia". Algo que sólo se puede conseguir "cuando hablas de lo que de verdad conoces, de nuestros pequeños dolores, miserias, de tus raíces, de tu comedia, y hasta del punto de vista loco que tenemos en Cádiz sobre todas las cosas", ríe.

Próximo reencuentro con 'Las Niñas de Cádiz'

Además de compartir con el Gran Teatro Falla la última producción de su compañía La Estampida, el reencuentro de José Troncoso con su ciudad, y hasta con su propios orígenes como actor, se fragua también en este año en el que se estrena Las bingueras de Eurípides, la nueva obra de Las Niñas de Cádiz que dirige Troncoso que, además, forma parte del elenco como intérprete.

"Imagínate qué cosa más grande que me subo a las tablas con Ana y con Teresa casi 30 años después de hacerlo por primera vez", se emociona el artista que conoció a López Segovia y a Quintero ("que era ya amiga íntima") como actrices en "el Aula de Teatro de la Universidad de Cádiz de donde salió Caramba Teatro". "Allí me acerqué yo al teatro cuando realmente iba para químico, allí me enamoré de esta profesión. Muchos de los que empezamos entonces lo dejaron, pero algunos como Ana, como Teresa y como yo pues seguimos, con lo que va a ser muy especial esta colaboración", aduce.

Una unión de fuerzas con la que ya coquetearon en El viento es salvaje, donde Troncoso colaboró en la dirección, "pero nos quedamos con las ganas de trabajar juntos en serio, así que Ana me llamó para Las bingueras y, por supuesto, yo encantado", explica el creador que ya ha mantenido "tres o cuatro encuentros" con Ana, Alejandra y Teresa, a las que se unen en el reparto también Fernando Cueto, aunque "es en mayo" cuando comenzarán con los ensayos de una obra que en Red Escena (la red de teatros de titularidad pública del país) se anuncia su estreno para el próximo 18 de junio y que ya tiene confirmada su presencia en Mérida.

Éxito en el Teatro del Barrio de Madrid

También José Troncoso acaba de recoger otra buena ración de aplausos con Los despiertos, un proyecto que "surgió antes de la pandemia" y que se tuvo que paralizar "para poder retomarlo hace unos meses", explica su director y autor que entre el 9 y el 20 de marzo ha presentado la propuesta en el Teatro del Barrio de Madrid "con un éxito que, sinceramente, no esperaba".

No esperaba, dice Troncoso, por la carga poética de esta obra en la que pone en el punto de mira "a otros invisibles", a los barrenderos. "Siempre me ha llamado mucho la atención ese mundo de los que duermen y viven al revés del resto, siempre me he preguntado qué sueñan esas personas despiertas cuando el resto dormimos", idea el dramaturgo que pone sobre escena a tres barrenderos interpretados por Israel Frías, Luis Rallo y Alberto Berzal.

"Me he sentido abrumado con la recepción de la espectáculo y ya estamos barajando volver con él a Madrid. Pero es que tengo que reconocerte que no la tenía todas conmigo por la gran carga poética de Los despiertos y, sin embargo, la gente la ha asumido y les ha encantado. Y es que al final te das cuenta de que lo que tenemos que intentar los creadores es ser lo más honestos posible y después que ocurra lo que tenga que ocurrir porque nunca sabes realmente lo que le va a llegar al público", concluye.