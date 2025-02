El futuro en sus manos

Me gusta mucho el humor gráfico, creo que siempre es sano disfrutar de la lúcida mirada de la legión de autores y autoras que no solamente nos hacen sonreír con sus chistes sino que, además, logran que reflexionemos sobre lo que plasman en el papel.

Pero he de confesar que desde siempre ha habido uno que ha conseguido que una incontenible carcajada surja, y me retuerza sin poder evitarlo, mientras lagrimones como puños me recorren la cara.

Sí, no es otro que Albert Monteys, el autor al que se le dedica el tercer número de esta publicación que en muy poco tiempo se ha hecho imprescindible para todos aquellos que amamos este medio, el noveno arte, el cómic.

Aún recuerdo aquellas maratonianas expediciones a las papelerías y librerías de mi ciudad, buscando como loco el nuevo número de aquella genial locura colectiva titulada Mondo Lirondo, que tanto tiempo me costó completar…

Pero dejémonos de nostalgia y loemos una vez más (nunca me canso) la labor de los nombres tras esta publicación, que no son otros que su editor Javier Alcázar y Pablo Portillo, que juntos cogieron sus respectivas maletas de mano y aquí que se colaron en la Ciudad Condal para realizar una larga e interesante entrevista a Monteys en las que repasan con precisión de cirujano toda la trayectoria artística del autor, desde sus comienzos como estudiante en la Escola Joso, su salto a Bellas Artes, donde conoció al resto de componentes de la mítica Penya, el nacimiento de la genial Calavera Lunar (aún sigo infructuosamente buscando en mercadillos la esquiva figurita de los Airgamboys…), su profesionalización al ocuparse de las tareas editoriales de varias cabeceras, entre ellas El Jueves, de la que salió junto a muchos otros para fundar la genial (y muy necesaria) Orgullo & Satisfacción…

Y de ahí, un cambio, libre de las ataduras que durante muchos años le supuso su labor de editor, por fin pudo dar rienda suelta a una de sus pasiones, la ciencia ficción.

La creación de ¡Universo!, serie que ha hecho que su nombre sea conocido, admirado y premiado fuera de nuestras fronteras ocupa buena parte de la charla, así como un repaso milimétrico por parte de uno de los grandes teóricos de nuestro país, Manuel Barrero que, junto a Jordi Canyissà y Jorge García nos hablan de algunas de las más destacadas obras del autor.

Pero no quisiera olvidarme de un texto que también me ha puesto una sonrisa en la cara, y es el escrito por José Miguel Álvarez que, como miembro de La Penya, relata en primera persona cómo esos cinco alocados y jóvenes genios se conocieron, naciendo de su unión un cómic que ya, a estas alturas, es un auténtico clásico.

Esta entrega se completa, y disfruta, con una ingente cantidad de material gráfico que para muchos será inédito, que es buena muestra de la pasión completista de los responsables de la cabecera.

Admiro mucho a Monteys, sí, y sigo y disfruto todo lo que nace de su imaginación, como esa breve historia (cinco geniales páginas) en las que enfrenta al Trepamuros a una de sus peores amenazas. Nada más y nada menos que Perry Thomas, un tipo con una curiosa afición, que lo coloca siempre en el centro del peligro…

Sí, Monteys ha logrado lo que pocos, escribir y dibujar una historia para Marvel, un hito al que pienso no se le ha dado la importancia debida.

Ah, y que no se me olvide. Con la generosidad que caracteriza al editor Javier Alcázar, pone la guinda este suculento pastel incluyendo un regalo muy especial, recopilado por primera vez y del que tan solo unos pocos podremos disfrutar en su edición física. El inktober que Monteys dedicó a otras de sus pasiones, el juego de rol Dungeons & Dragons.

¿Se le puede pedir más al tercer número de 'Autores de Cómic'?