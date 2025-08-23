Flamenco On Fire: 36 actuaciones para recorrer la historia del arte jondo

En caló, tandal significa patio. Esos patios de vecinos, comunes en el siglo XIX y principios del XX, en los que la vida privada se transmutaba en colectiva en una forma particular de entender la convivencia, fueron lugares de desarrollo del primer flamenco. El festival Flamenco On Fire recupera esa palabra, tandal, para simbolizar ese lugar de encuentro en el que se ha convertido con el paso de los años, e inicia con ella una trilogía sobre la historia de este arte que se desarrollará en sus próximas tres ediciones.

En esta XII edición, se acerca al periodo entre 1830 y 1925, con el ocaso de los cafés cantante. Y lo hace con una programación artística de primer nivel, 36 espectáculos en los que va del flamenco más tradicional a la vanguardia, la fusión con otras músicas o las expresiones artísticas que parten del flamenco para crear arte en otro formato. Hasta el 31 de agosto, en Pamplona (y Tudela y Viana) tendrán cabida un maestro como Tomatito y la savia nueva de Yerai Cortés, leyendas como Esperanza Fernández y Duquende y un recorrido por la discografía de Los Planetas, el aplaudido Tercer Cielo de Rocío Márquez y Bronquio o la música urbana de Queralt Lahoz. El cantaor lebrijano José Valencia ha sido el encargado de abrir el ciclo en Viana este viernes junto al guitarrista malagueño Juan Requena.

El festival mantiene su producción propia. No olvida sus orígenes en homenaje a Agustín Castellón Sabicas, y produce un nuevo espectáculo de guitarra, Alzapúa III, que se dedica en esta ocasión a la generación de oro de las seis cuerdas. Bajo la dirección artística de José Manuel Gamboa, contará nuevamente con cuatro tañedores contemporáneos representando cuatro escuelas guitarrísticas: Manolo Franco, Gerardo Núñez, Rafael Riqueni y José Antonio Rodríguez. Al encuentro se sumarán como artistas invitados Antonio Canales en el baile o Montse Cortés en el cante y contarán con la colaboración especial de Pepe Habichuela. En el otro espectáculo de producción propia, Reseteando, el festival ha unido a tres cantaoras que han sacudido la escena flamenca en un viaje por el arte más contemporáneo: Lela Soto, Ángeles Toledano y María Terremoto.

El festival tiene dos ciclos muy característicos, dos fórmulas para crear espacios de convivencia flamenca que bien pueden responder a ese concepto de tandal. El acercamiento al público en general, facilitando la participación de la ciudadanía, está en el corazón del programa de Calles, balcones y patios. Desde el Ayuntamiento de Pamplona, el hotel La Perla, el centro Civivox Condestable y el Palazio de Ezpeleta, los artistas participantes en el festival ofrecerán de forma abierta y gratuita parte de su repertorio, en solitario o en duetos singulares. Así, desde la conocida fachada barroca del Consistorio se podrá escuchar a Duquende y Julio Romero, La Macanita y Manuel Valencia, Tomatito o Fernando Canela y Alfredo Lagos.

Y para cerrar cada jornada en Pamplona, el hotel 3 Reyes se convertirá en un tablao, con cinco noches de primer nivel: hasta él llegarán el cante de Duquende, el baile de la granadina Alba Heredia, la jerezana Tomasa Guerrero La Macanita o la granadina Vero La India. El domingo 31 de agosto cerrará el ciclo el cante, el baile y la guitarra del Campo de Gibraltar en una fiesta en recuerdo a Canela de San Roque que tendrá como protagonistas a miembros de la familia del conocido cantaor: José Canela et Fernando Canela al cante, Noelia Sabarea al baile y la guitarra de Nono Reyes.

El festival se completa con su habitual programación paralela. En Electro On Fire, en colaboración con Radio 3, se ha organizado un concurso de piezas audiovisuales inspiradas en cualquier aspecto de la pelota vasca (modalidades, herramientas, pelotaris, frontones, vestimenta, reglas, rituales, etc.). Para elaborar esas piezas, los participantes han tenido que utilizar como base una de las 12 piezas musicales originales del músico y productor cordobés Fernando Vacas.

El Festival rinde homenaje a la pelota vasca asimismo en su cartel conceptual, con un frontón simulado en el que se ha sustituido el 4 por el 12, que representa el compás de amalgama y el número de ediciones que cumple esta cita cultural. Y en lugar de falta, se incorpora la palabra tandal.

Una exposición de la obra del fotógrafo jerezano Javier Fergo, el galardón de la Fundación del Festival, una amplia bibliografía para quien quiera acercarse al periodo histórico que se estudia, una audición de discos de pizarra actividades por los 600 años del pueblo gitano o para los más pequeños se unen a una amplia programación con la que recordar que Navarra también tiene una voz en el flamenco.