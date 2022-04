El final de temporada del Teatro Falla marca la agenda cultural del primer fin de semana de abril en Cádiz

En esta atípica temporada de teatros, marcada por el cambio de fecha del Concurso del Carnaval, toca a su fin este fin de semana en el Gran Teatro Falla, aunque la primavera se seguirá desarrollando en otros espacios privados de la ciudad. Pero antes de que el coliseo de Fragela cierre sus puertas para el pregón de Semana Santa y para el próximo COAC, este viernes 1 de abril actuará la Kamerata Stradivarius (especializada en el repertorio barroco y romántico) que interpretará un selecto programa con obras de Vivaldi, Bach, Saint-Saens y Mendelssohn en un concierto con el que también se pone punto y final al XXII Ciclo de Música Cámara de Asociación Qultura.

El flamenco también tiene su pequeño hueco este primer fin de semana de abril con el baile como protagonista. Así, si en la peña Juanito Villar, el bailaor David Nieto actúa este 1 de abril acompañado al cante por Jesús Castilla y con la guitarra de Jaime de la Isla, a las 21.30 horas, , en la peña Enrique el Mellizo hará lo propio el artista José Carlos Marchante, con el cante de Miguel Rosendo y la guitarra de Miguel Ramos, a las 21.00 horas. Además, en la sala El Pelícano, el ciclo Los Domingos Flamencos continúan este 3 de abril con María la Mónica.

El espacio junto al Paseo del Vendaval también tiene programadas más actuaciones para estos días. Así, este viernes 1 de abril Onza, una de las bandas andaluzas más punteras del rock fusionado con jazz, new age y con las raíces patrias, presenta su trabajo Divergencia y convergencia. Y el sábado el artista Carlos Torres llegará a Cádiz con su gira Contigo. Las entradas para ambos espectáculos están a la venta en enterticket.es.

En el café teatro Pay Pay, este viernes la protagonista será la música de autor con la gaditana Celia Ruiz, cantautora que recientemente ha fichado por la casa Game Records y que está alcanzando un sonido maduro y distinto con un nuevo single bajo el brazo, Five. Tanto esta pieza como sus anteriores, Oceans, Crazy y la nueva versión de Control, marcan el estilo inconfundible de su música contemporánea y atemporal, que junto con su álbum Don´t let me fall hacen de Celia Ruiz una artista única.

El sábado 2 de abril, la sala de la calle Silencio cambia de tercio para abrir sus puertas al humor de Txapela de Cádiz que lleva al público El show más gow on con monólogo, match de improvisación, su master class de inglés nivel stupid y "lo que no viste del romancero del Doctor Strange y un cuento "pa’ volverte majara". El precio de la entrada es de 8 euros.

Por su parte, la Sala Serendipia, en la calle Brunete, acoge este viernes su cena con espectáculo de misterio Muerte en el Nilo.