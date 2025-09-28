Pop aflamencado en farsi

La ficha 'Breath-Aliento' Farnaz Ohadi. Guitarra: Gaspar Rodríguez. Air Music.

Este disco de la cantante iraní-canadiense Farnaz Ohadi fusiona la tradición persa y el flamenco.

Breath, que ese es el nombre de la propuesta, se presenta estos días con una gira que recorre Barcelona, Madrid, Sevilla y Granada. Una propuesta, según nos señala la artista, “en la que se combina la fuerza del cante flamenco con la musicalidad de la poesía persa, creando un puente intercultural”.

Y añade: “Breath representa la mujer que sobrevive a través de muchas dificultades, que es censurada, que es silenciada…, es mi historia, pero también la de muchas mujeres iraníes. Es un espectáculo muy especial para mí por lo que representa e intento transmitir. Subirme a un escenario es un acto de resistencia y de esperanza, y el flamenco para mí es la voz del alma, con su fuerza y su verdad, que me permite gritar lo que millones de mujeres no pueden”.

Un disco y un espectáculo que combina el flamenco y las sonoridades persas. En cada ciudad de la gira Farnaz contará con la colaboración de prestigiosos artistas invitados, como son el bailaor y coreógrafo granadino Manuel Liñán y el bailaor Jesús Carmona.

En concreto, actuará en Barcelona y Madrid los días 2 y 4 de octubre, respectivamente, con Jesús Carmona como artista invitado. En Sevilla lo hará el día 9 de octubre, en el Teatro de Los Remedios, y el Granada el día 11 del mismo mes en La Chumbera.

En ambas citas andaluzas Ohadi contará con Manuel Liñán como artista invitado. El disco se abre al ritmo de bulerías para la loquiana canción del Anda jaleo.

Incluye también tangos, zapaeados, tanguillos, soleá por bulerías, seguiriyas, garrotín, martinete y sevillanas.

Todo ello con abundancia de percusiones “étnicas”, ambientes evanescentes, estribillos recurrentes y los coros que hacen que la identidad de los estilos y de la música se diluya. Las melodías están más cerca del pop contemporáneo que del flamenco tradicional.

Tampoco faltan las cuerdas orquestales o el autotune, subrayando el mensaje. Es un disco de popr aflamencado cantado en farsi.