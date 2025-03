Fahmi Alqhai: "Nunca me ha movido eso del sonido original"

El próximo viernes 7 de marzo, Accademia del Piacere saca al mercado un nuevo disco. Han pasado tres años del último (Colombina), separado también otros tres años del anterior (Muera Cupido), lo que puede revelar cierto agotamiento del modelo. Le pregunto por la cuestión a Fahmi Alqhai, fundador y líder del conjunto.

–Está aguantando mucho el CD físico, ¿no?

–En nuestro sector hay programadores que siguen pidiendo el disco. Es como una carta de presentación. Pero ya no es tan efectivo. Antes era indispensable. Decías, mira ha salido este disco. Pero ya no. De hecho, en otoño vamos a sacar una especie de minidisco con corales de Bach, pero sólo lo subiremos a las plataformas. A ver cómo nos va eso. Porque tenemos ahí pendiente la grabación de Romances, el programa que hicimos con Ghalia Benali, que publicaríamos después, pero veremos antes cómo funciona eso.

–Este Spain on fire que sale ahora es una nueva mirada al repertorio que tanto ha hecho el grupo de música española de los siglos XVI y XVII.

–Después de tantos años de estar trabajando con Rediscovering Spain [el CD con ese título se publicó en 2013], el repertorio ha ido evolucionando y hemos ido metiendo muchas cosas nuevas y queríamos dejarlo grabado. Porque además hay un público que nos reclama ese tipo de repertorio, y festivales que nos lo piden continuamente. Grabarlo era una forma de consolidar una alternativa a Rediscovering Spain.

–¿Lo piden especialmente fuera de España?

–Sí, sí, sí. Lo hacemos mínimo diez veces al año. Es lo que más vendemos.

–¿Y qué hay de nuevo en este disco?

–El programa solemos arrancarlo con el Pange lingua, un himno de la tradición hispánica, pero en el CD lo hemos dejado como cierre y empezamos con Yo soy la locura. Hay tarantelas, canarios, folías, algún otro clásico como el Canto del cavallero o el Conde Claros... El planteamiento es más o menos el mismo, con mucha improvisación y mucha reconstrucción, en el sentido de metamorfosear los temas.

–En el disco figura su nombre como arreglista de todos los temas. Siempre insiste en este aspecto, que no entiende la música sin hacerla antes suya...

–Por supuesto. Eso es irrenunciable. Es lo que me mantiene en la profesión, lo que me da ganas de seguir en esto. Nunca me ha movido eso del sonido original, de tratar de restaurar una supuesta sonoridad de la época. El toque personal es esencial, y nuestro público lo sabe y lo valora. No es que estemos haciendo ninguna gamberrada. Utilizamos los instrumentos del tiempo, y no me refiero ahora a los instrumentos musicales, sino a nuestra manera de recrear la música, improvisamos, glosamos como se hacía en la época. En este disco además creo que ha quedado una mayor impronta personal de los músicos. Rediscovering Spain lo grabamos en estudio un poco al estilo del pop, por pistas, y eso daba menos margen para la improvisación, porque cada cual tocaba lo suyo, pero para este nos reunimos y volvimos al concepto más clásico. Nos apropiamos de la música. Lo cual creo que ni siquiera debería ser una opción, no hay otra forma de hacer esta música. Cuando tocamos Bach obviamente el planteamiento es diferente.

Fahmi Alqhai (Sevilla, 1976) / Javier Díaz de Luna

–En realidad ¿no es la opción que se ha impuesto finalmente en todas partes, que es lo que los programadores reclaman?

–No lo sé, sinceramente. Hay de todo. Pero a nosotros por ejemplo en Utrecht, que es un festival muy clásico, donde no permiten muchas salidas de tono, llevan contratándonos todos los años desde hace tres o cuatro.

–La otra gran novedad del disco es la soprano Quiteria Muñoz. ¿Desde cuándo colaboran con ella y qué le gustó de sus maneras?

–Pues no recuerdo exactamente cuándo empezamos a colaborar ni siquiera cómo fue el contacto, porque tengo muy mala memoria para esas cosas. Pero creo que hicimos ya algo antes de la pandemia. La escuché, me gustó mucho su forma de cantar y me encantó la forma de moverse en el escenario. Para este repertorio era fundamental algo así. Probamos y me gustó muchísimo, incluso más de lo que pensé en un principio. Porque además de lo efectiva que es, de cómo lo resuelve todo, es una música extraordinaria y se trabaja muy bien con ella, es muy sencilla. Llevamos ya muchos conciertos con ella, y siempre son un éxito. Estamos metiéndola en más programas.

–Tengo la sensación de que esos programa flamencos que hicieron tanto durante unos años han pasado ahora a un segundo plano de la actividad del grupo.

–Están más parados, sí. Llegó un momento que entre Las idas y las vueltas y el programa que tenemos con Rocío Márquez casi no dejaba sitio para más cosas. Ahora vamos a hacer un proyecto con el Ballet Flamenco de Andalucía, que es bastante grande, porque somos como doce o trece músicos, y tenemos confirmadas muchas fechas. Estrenamos en el Maestranza, pero tenemos ya también asegurado Granada, Córdoba, Almagro, Peralada, Madrid... Creo que son nueve o diez fechas. Pero es lo único que hacemos de flamenco este año. Estamos cerrando ya todo 2025, pendientes de un par de cosas. Pero llevamos ya algo más de 40 conciertos, y nos plantamos, no quiero hacer más.

La soprano valenciana Quiteria Muñoz / Rose Hurtado

–Volviendo al CD. Por primera vez publican en Challenge, por qué.

–Las grabaciones seguimos haciéndolas nosotros. Tenemos nuestra propia marca, pero hace tiempo que decidimos externalizar la publicación, porque es lo que decía al principio, por lo que un disco da no ya a nivel económico, sino incluso de visibilidad, no vale la pena que nos metamos nosotros: nuestra oficina ya no da para tanto. Nuestros últimos discos los había publicado Deustche Harmonia Mundi, pero nos dijeron que este proyecto no les interesaba, y nosotros sí queremos seguir teniendo presencia en Centroeuropa. Entonces salió la oportunidad de Challenge, les gustó la idea y ha ido todo fenomenal.

Spain on fire - Accademia del Piacer. Fahmi Alqhai (Challenge)