Las estrategias visuales del populismo, en la última exposición de la Kursala de la UCA

El año 2020, y la derrota de Donald Trump, en particular, parecen haber marcado el principio del declive del ciclo populista, el fenómeno que ha supuesto el reto político más importante al que se ha enfrentado Occidente en la última década. Durante estos años, no sólo en el plano académico han aflorado incontables estudios sino que en la cinematografía también han proliferado series y películas que abordan este tema (House of cards, Brexit: the Uncivil War, The Politician, Vota Juan...); "sin embargo, es llamativo el vacío que existe dentro de las artes visuales y la fotografía en lo que se refiere a un estudio cultural, artístico y semiótico de las estrategias visuales utilizados por partidos y candidatos de corte populista". Por ello One of yours, la muestra de Daniel Mayrit que se puede visitar en la Kursala de la Universidad de Cádiz, se erige como un insólito y atractivo ejercicio.

Uno de los vuestros: un estudio visual de la estética populista es, tal y como reza en el cartel que contextualiza la exposición situada en el Edificio Constitución 1812, un proyecto multidisciplinar que utiliza principalmente la imagen fotográfica y la performace con el objetivo de analizar, cuestionar y poner en evidencia la artificialidad de las estrategias visuales manipulativas que utiliza el populismo en su puesta en escena comunicativa y discursiva.

El proyecto se basa en materializar en imágenes una estrategia visual que utiliza las mismas técnicas que usa el populismo en su retórica e imágenes pero de una manera exacerbada e irónica que exponga y haga evidente su artificialidad. Así, Mayrit no sólo desacredita estos resortes visuales sino que dota a los espectadores de herramientas y reflexiones para protegerse ante estos mecanismos de manipulación.

De esta forma, el artista, de una manera performativa, se mete en la piel de un candidato populista ficticio alrededor del cual crea todo un imaginario a partir tanto de manipulaciones digitales de imágenes de líderes populistas reales como de nuevas fotografías escenificadas y dirigidas por el propio autor.

La exposición, organizada por el Vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Cádiz y comisariada por Jesús Micó, presenta el trabajo del fotógrafo madrileño Daniel Mayrit. La exposición podrá visitarse de lunes a viernes de 9.00 a 21.00 horas en el Edificio Constitución 1812 (antiguo Aulario de la Bomba).

Los mecanismos de la estrategia populista

Todavía vigentes los mecanismos de manipulación del populismo que ha utilizado Mayrit para One of yours son: