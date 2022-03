“Cuando escribo, siempre se me interpone alguna subtrama histórica”

Eva García Sáenz de Urturi lleva años siendo una de las escritoras con más seguidores del país. El éxito de su Trilogía de la Ciudad Blanca le abrió las puertas de un éxito que quedó refrendado con Aquitania, novela con la que se alzó con el Premio Planeta en 2020. Ahora ha vuelto con su personaje más icónico, el inspector Unai López de Ayala, el Kraken, un investigador concienzudo y que sabe de tragedias, naufragios y pérdidas. El libro negro de las horas es su última novela y para presentarla visitará hoy Sevilla y estará firmando ejemplares en la Casa del Libro de Viapol a partir de las siete de la tarde.

–Vuelve Kraken y lo hace con una historia aún más trepidante. ¿Echaba de menos meterse en la piel de Unai?

–Cuando creo los personajes se quedan en mi cabeza ya para siempre y convivo con ellos durante años, por eso siento extrañeza cuando en las entrevistas me preguntan por lo que siento al volver a algunos personajes, porque una no se desprende de ellos fácilmente ni lo querría. En mi caso, se convierten en mentoras y mentores de vida y recurro a ellas y ellos en distintos momentos de mi vida para preguntarles: Y tú, ¿qué harías en mi lugar?

–¿Le ha costado documentarse para poner en pie la trama de ‘El libro negro de las horas’?

–La documentación de la bibliofilia fue un trabajo arduo pero con muchas gratificaciones. Por un lado, se trata de un mundo que transcurre paralelo al de las librerías comunes, pero se parece mucho más al comercio de antigüedades. Por otro lado, las libreras y libreros de viejo me acogieron con entusiasmo y se mostraron siempre más que dispuestas y dispuestos a compartir su oficio, algo que sin duda agradezco. Visité el Barrio de las Letras en Madrid, Ferias de Libro Antiguo a lo largo de todo el país y todas las bibliotecas con ejemplares antiguos que pude.

–En la Trilogía de la Ciudad Blanca, Vitoria-Gasteiz podría decirse que era una protagonista más. Esta vez reparte ese peso escénico con Madrid. ¿Por qué?

–Porque la novela trata de la bibliofilia, del comercio de los libros antiguos, y el epicentro se encuentra en Madrid.

–¿Cuántas horas ha paseado por el Barrio de las Letras durante la confección de la novela?

–Hice varios viajes a lo largo de más de año y medio, también a la Cuesta de Moyano y a librerías de viejo como la Librería Prado o a la Biblioteca Nacional de España, donde en 2021 tuvo lugar la exposición Luces del norte, que amalgamaba la mayor concentración de manuscritos iluminados del norte de Europa.

–Ganar el Premio Planeta con Aquitania ¿le ha supuesto una mayor presión a la hora de colocarse ante el ordenador?

–Normalmente la presión va aumentando conforme publicas más novelas de diferentes géneros o con distintos protagonistas. En mi caso, después de ocho novelas, hay lectoras y lectores que siempre me piden más longevos, otros quieren más partes de Aquitania y otros siempre quieren que escriba de Kraken, por lo que asumo que tengo libertad para escribir lo que en cada momento me emocione.

–¿Qué le parece que los tres últimos Premios Planeta hayan sido novelas que podríamos incluir en el género negro?

–Es un género que ha vivido una gran eclosión desde la saga Millenium, hace más de quince años, y en nuestro país es uno de los géneros que más se publica y que más se lee.

–Como se puede comprobar a menudo, novela negra y novela histórica maridan bastante bien. ¿Se siente especialmente cómoda creando historias policiacas con un trasfondo histórico?

–Aunque me empeñe en escribir en el presente, soy una lectora ávida de historias del pasado, no solo novela, sobre todo ensayo, y siempre me han interesado culturas de otros tiempos, como la celta, la vikinga, la Prehistoria o el Medievo. Por eso, cuando escribo, siempre se me interpone alguna subtrama con algún elemento histórico.

–En la novela se percibe su gran amor por los libros, por las librerías, casi puede olerse. ¿Teme que el avance digital acabe con ellas?

–No creo que pase, la gente que lee me cuenta que asocian la lectura en pantalla al trabajo, y que prefieren la experiencia inmersiva de leer en papel. En todo caso, no tiene importancia. Las historias han estado ahí desde la Prehistoria, el cerebro crea las conexiones neuronales en forma de narrativa, por eso los sueños y los recuerdos son historias. Da igual el formato para trasmitirlas, da igual si es una anciana junto al fuego, un escalda vikingo, un trovador aquitano, la pluma de un escriba o un audiobook.

–A Kraken ya lo conocemos bastante de su trilogía, pero el personaje de Ítaca, su madre, nos ha sorprendido gratamente. ¿Cómo nace?

–Kraken es un personaje que ha crecido mucho, y no podía tener una madre al uso, desde el primer momento pensé en ella como alguien etéreo, inalcanzable, muy épico, casi un arquetipo. Por eso creé una niña huérfana con altas capacidades y con un talento para copiar cualquier pintura. Eso la convierte desde niña en una delincuente, así que Kraken tiene un gran dilema moral: por un lado, quiere encontrar a su madre, por otro lado, él está al servicio de la ley y debería entregarla si la encuentra.

–Este 4 de marzo visita Sevilla para presentar su novela, una ciudad cargada de historia. ¿Ve posible que Unai tenga que viajar al Sur alguna vez para investigar un crimen?

–En cada ciudad me preguntan lo mismo, y lo valoro mucho, creo que todas las ciudades merecen ser el escenario de una novela.

–Vivimos en España un auge espectacular de la novela negra. ¿Quiénes son sus autores preferidos nacionales? Y, en general, ¿tiene algún referente a la hora de escribir?

–Leo muchos géneros, en general me guío por la sinopsis y por la voz de la narradora o el narrador, pero si me preguntas por referentes, siempre voy a elegir los inteligentes puzzles literarios de Agatha Christie.