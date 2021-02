El joven estudiante sanluqueño de 16 años Daniel Pérez ha publicado su primer libro, titulado ‘Una historia sin igual’, disponible en Amazon en formato impreso y digital.

Bajo el seudónimo Minternus, cuenta historias a través de los canales que tiene en las redes sociales, pero ha decidido dar un paso adelante en el mundo literario. “Este libro de fantasía narra la vida de un chico llamado Wild Brave, pero no es una vida cualquiera. Es una historia que no podría contar cualquiera, una historia sin igual. Es un libro lleno de emociones, fantasía y magia; un libro de ficción juvenil, pero todos lo pueden leer”, comenta.

Daniel se define como un joven “muy creativo; demasiado, diría yo”. “Estoy constantemente generando nuevas ideas en mi mente y, a veces, necesitan salir. Por eso estoy todo el tiempo creando cosas, desde dibujos, músicas, vídeos e historias hasta pequeñas improvisaciones. Sí, sé rapear, no soy un experto, pero no se me da mal”, afirma.

“Le tengo mucho cariño a este libro. De verdad, no es porque yo sea su autor, pero es que lo llevo muy en el corazón. A medida que escribía esta historia sin igual se me ocurrían distintas ideas y las iba moldeando poco a poco hasta dar a luz a este precioso bebé”, cuenta Daniel… o Minternus.