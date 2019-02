Las dudas sobre Barrocal provocan una marcha por el patrimonio

La incertidumbre creada en torno al yacimiento medieval encontrado en una finca de la calle Barrocal ha provocado la convocatoria para mañana de una ruta en defensa del patrimonio histórico y cultural de Cádiz, en un intento de llamar la atención sobre la relevancia arqueológica de la casa medieval que empezó a ser desmontada el pasado miércoles.

La marcha saldrá a las doce de la mañana de la plaza Fray Félix y recorrerá espacios patrimoniales de la ciudad que están abandonados.

Representantes de colectivos ciudadanos hacen un llamamiento a las administraciones públicas para proteger este “patrimonio histórico y cultural”, para lo que piden “voluntad política”. Y el Partido Popular, por su parte, recrimina al concejal de Patrimonio que desde el Ayuntamiento aún no se haya enviado a la Junta el requerimiento acordado en el Pleno para detener la actuación en Barrocal.

Antonio Ramos, de la asociación Cádiz Ilustrada, habla de la necesidad de seguir excavando en el solar de la calle Barrocal para confirmar con certeza arqueológica que había población en el Cádiz medieval fuera de las murallas de entonces: “Tenemos la idea de que el Cádiz medieval es el del Pópulo, pero esta casa demuestra que no. Es una casa importante, bien construida, con buenos muros que podrían significar que sus inquilinos eran gente relevante. Es el único vestigio medieval, de la época almohade, y viene a cambiar la idea del arrabal de la ciudad en aquella época”.

Estima Ramos que es “una barbaridad” destruir el yacimiento y enterrar aquello que pudiera existir en una cota más baja sin que se siga excavando, y espera que “aún se esté a tiempo” de salvar esta casa medieval. Para ello, el representante de Cádiz Ilustrada reclama “voluntad política” en este caso y, en general, una mayor sensibilidad patrimonial en una ciudad cuya historia y patrimonio considera vital para el futuro del turismo.

Moisés Camacho, de la Asociación para la Difusión y la Investigación Patrimonial de Cádiz (ADIP), piensa que la Junta “debe parar” el desmontaje de los restos arqueológicos y concluir el informe técnico anunciado desde la Consejería de Cultura.

ADIP sigue defendiendo que continúe la excavación, que además podría ampliarse a la finca contigua que es propiedad de la Junta de Andalucía, y reclama argumentos más sólidos para destruir el yacimiento que los dados en su dictamen por la Comisión de Patrimonio: “Creo que los argumentos tienen que tener más peso”.

Y en la arena política, mientras tanto, la unidad demostrada en el último Pleno de la ciudad se va desmontando paulatinamente casi al mismo ritmo que la casa medieval objeto de la polémica. Si el miércoles fue el concejal de Patrimonio, David Navarro, quien arremetió contra el Partido Popular y con su recién estrenada gestión en este asunto, ayer fue el grupo municipal de los populares quien reclamó a Navarro que envíe a la Junta el requerimiento municipal solicitando la paralización de la actuación en Barrocal, sobre todo “si considera que no se sujeta a la normativa de protección del patrimonio”.

Los populares gaditanos señalan en su nota de prensa de ayer que “David Navarro quiere ser concejal de Urbanismo sin hablar con nadie en esa área, si no sabría que los técnicos municipales han estado desde hace meses encima de la obra en cuestión y no han dictaminado nada en contra de las actuaciones. Que Navarro –que ni siquiera sabe que no son apartamentos turísticos sino viviendas (lo que no impide que cualquier propietario las adapte posteriormente a uso turístico)– no se hable con Vila no puede repercutir en un daño al Patrimonio de la ciudad”.

Recuerda el PP que el expediente que autorizaba la destrucción del yacimiento pertenece a la época en la que la Junta aún era gobernada por los socialistas, y que la consejera de Cultura está al tanto de lo ocurrido y está a la espera del informe técnico y jurídico.

El alcalde de la ciudad, José María González, recordó ayer la gestión que Juancho Ortiz dijo en el Pleno que iba a hacer ante la Junta, y lamentó que “no ha tenido fruto. No sé si por inoperancia del señor Ortiz o porque le ha resultado imposible”.