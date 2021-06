¿Qué ver este domingo 13 de junio en el Festival Cádiz en Danza?

La segunda jornada de Cádiz en Danza vuelve a combinar los espectáculos de sala con las propuestas al aire libre en diferentes espacios de la ciudad.

Así, la programación de este 13 de junio arranca a las 12.00 horas en el espacio Entrecatedrales con la compañía de Judith Argomaniz, La Sala, que bailará la pieza Fight, de 13 minutos de duración, en este mirador que se levanta entre las catedrales Nueva y Vieja donde, a continuación, Lisard Tranis & Clémentine Télesfort presenta Scotoma.

El Festival continuará en jornada vespertina con diferentes opciones. A las 18.00 horas, en el ECCO, se podrá volver a ver la propuesta de Osa & Mujica (Expectations will not kill you) para después Full Time Company-Fabián Tomé bailarán Moije.

Una hora después, ya bajo techo, la Sala Central Lechera acoge la actuación de Lucía Vázquez & Satoshi Kudo (Andalucía-Japón) con su propuesta Mazarí (una palabra japonesa referida al proceso de mezclar).La segunda jornada del XIX Cádiz en Danza concluirá en el Baluarte de Candelaria con el espectáculo Directo 9, una pieza de Pisando Ovos (Galicia) en la que se muestra el concierto como forma de reunión de la sociedad actual y en el que se invita a todas las asistentes a vibrar conjuntamente.