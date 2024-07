Día Mundial del Rock: ¿conoces el histórico motivo por el que se celebra el 13 de julio?

Cada 13 de julio se celebra el Día Mundial del Rock&Roll, uno de los géneros más importantes y seguidos de la historia de la música. Aunque su origen se remonta en la década de 1930, la efeméride oficial se constituyó por un motivo que tuvo lugar años más tarde: el Live Aid.

Live Aid, el mayor concierto de la historia del rock

El 13 de julio de 1985, hace ya 39 años, se celebró el Live Aid, un concierto solidario que se llevó a cabo de forma simultánea en Londres y Filadelfia. Organizado por Bob Geldof y Midge Ure en apenas dos meses, tenía como objetivo recaudar dinero para acabar con el hambre en Etiopía, Somalia y Eritrea. El cartel de ambas ciudades reunió a algunas de las bandas y artistas de rock más importantes del momento.

En Londres, se celebró en el emblemático estadio de Wembley. A las doce de la mañana, los príncipes Diana y Carlos dieron el pistoletazo de salida al concierto con el Saludo Real. A continuación, y hasta las diez de la noche, pasaron por el escenario artistas y bandas como Status Quo, Phil Collins, Sting, U2, Queen, Paul McCartney, David Bowie, Elton John o The Who.

El concierto de Filadelfia, que tuvo lugar en el estadio John F. Kennedy, arrancó cuatro horas más tarde que el concierto de Londres y contó con el aclamado actor Jack Nicholson como presentador. En el espectáculo estadounidense, que se alargó hasta las once de la noche de la hora local, se dieron cita artistas y bandas como Billy Ocean, Bryan Adams, The Beach Boys, Simple Minds, Madonna, Eric Clapton, Led Zeppelin, Duran Duran, Mick Jagger o Bob Dylan.

En total, más de 70 artistas y bandas participaron en el macroconcierto Live Aid, que se alargó durante más de 16 horas y en el que se recaudaron finalmente más de 100 millones de dólares.

Presencialmente, acudieron 72.000 espectadores a Londres y 99.000 a Filadelfia. Además, el evento fue retransmitido por televisión en más de 70 países, con una audiencia estimada de dos mil millones de personas.

El motivo solidario de este gran evento, la repercusión mundial que tuvo, y la espectacularidad que supuso ver a algunos de los grandes artistas y bandas de Rock más grandes del momento en un mismo escenario, catapultó al Live Aid como uno de los conciertos más importantes de la historia del género. Y en consecuencia, se comenzó a conmemorar el Día Mundial del Rock el 13 de julio, coincidiendo con el aniversario del concierto.

La huella de Queen en el Live Aid

El Live Aid fue un evento trascendental para artistas como Madonna o la banda irlandesa U2, quienes estaban todavía dándose a conocer en la industria musical por aquel entonces. También se vivieron momentos únicos como los temas que Mick Jagger y Tina Turner cantaron juntos, o el estadio de Wembley entonando el inconfundible Let It Be, que el Beatle Paul McCartney cantó junto a David Bowie.

No obstante, si hay un momento que ha quedado en la memoria colectiva de este macroconcierto con el paso del tiempo fue Queen. A las 18:41 horas, la banda liderada por Freddie Mercury salió al escenario de Wembley. El grupo se ajustó a los 20 minutos de límite que cada artista tenía para cantar, e interpretaron versiones recortadas de seis temas: Bohemian Rhapsody, Radio Ga Ga, Hammer to Fall, Crazy Little Thing Called Love, We Will Rock You y We Are The Champions. Además, Freddie Mercury realizó un dueto vocal con el público, algo muy característico de sus conciertos.

Tres horas más tarde, a las 21:48 horas, el guitarrista Brian May y Freddie volvieron a salir para interpretar Is This the World We Created...?, con la cual cerraron su participación en el concierto.

La trascendencia de Queen en el Live Aid fue tan grande que en 2018 recrearon los 20 minutos del concierto para la película biográfica de Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody.