El desiderátum y la vuelta al cine

Entre los principales temores de esta vuelta ortopédica, Ferran Herranz apunta el de la edad del público : “Los independientes dependen de un público con más inquietudes culturales y de más edad. La gente de más de 50 años, más sensible al virus, puede coger miedo a estar encerrada dos horas en una sala viendo una película. Y no podemos comprar películas para veinteañeros porque ya están compradas.”

“Yo creo que la gente querrá ver cualquier cosa que no tenga que ver con el virus –comenta al respecto Gervasio Iglesias–. El tipo de película que nosotros hacemos desde luego no es factible ahora, por eso tenemos la voluntad de activarlo todo cuanto antes”.

“Realmente, ahora tenemos más espacio porque hay menos oferta , pero nuestros títulos son también más pequeños. Las distribuidoras pequeñas estamos luchando siempre por espacio en los cines, y ahora es al revés: pero perdemos el gran efecto de atracción de los grandes títulos ”, comenta Stefanía Piras, responsable de prensa de Festival Films, una distribuidora con sede en Bilbao que se ha animado a tener presencia en sala durante todo el verano . De Festival Films fue otra de las películas que se estrenaron el pasado fin de semana, Divino amor, y para julio prevén estrenar Sólo las bestias, un thriller bajo el parámetro clásico de una desaparición y varios sospechosos aislados en un rincón remoto. Para agosto, la francesa Divorce Club: “¿Qué querrá ver la gente, un thriller, una comedia romántica? No lo sabemos, pero no podemos quedarnos parados : nuestro último estreno fue a finales de febrero, así que tuvo dos semanas justas de vida”.

Y eso influye también en la dinámica, digamos, alternativa del mercado. Quienes se mueven en los márgenes intentan buscar oxígeno entre un espacio copado por los grandes nombres pero, también, dependen de la tracción de los grandes estrenos y los grandes estudios para aprovechar el efecto llamada . “Nosotros venimos de una semana de estar reuniéndonos con agentes de ventas, porque la semana pasada tuvo lugar el mercado virtual que sustituía a Cannes –comentan desde La Aventura–. La mayor parte de las ofertas están congeladas, no hay mercado para sala a corto plazo y estamos mirando producto para el año que viene. Todos los distribuidores teníamos películas y podemos ir lanzando cosas, pero antes era normal en mayo encontrar una peli para estrenar en septiembre, y ahora ese no es el escenario”.

En el caso de esta pequeña distribuidora barcelonesa, el golpe del Covid-19 llegó tras el mayor subidón posible: fueron ellos los que tuvieron el buen ojo de pillar Parásitos sobre el papel. La cinta acababa de barrer en los Oscar ( mejor película, mejor película internacional, mejor director y mejor guión ), tras una florida trayectoria, cuando llegó el confinamiento. “Parásitos ha hecho que todo esto nos haya pillado con más recursos y más tranquilidad que a la mayoría de compañeros, no nos hemos echado las manos a la cabeza –comenta su responsable–, pero el escenario no es precisamente halagüeño”.

La apertura de las salas de cine era, en el imaginario de muchos, una de esas señas de vuelta a una cierta –el término está sobadísimo– normalidad. Aquí no ha pasado nada, tenga sus palomitas . Viaje con nosotros a mil y un lugar. Y disfrute. El ansia por semejante caricia estaría en el imaginario porque, desde luego, en la realidad no estaba. El fin de semana pasado , el primero en el que los exhibidores decidieron al fin abrir al público, los datos en taquilla han sido tenebrosos. O lo han sido, al menos, si lo comparamos con el taquillaje del mismo fin de semana del año anterior: un 95% menos de recaudación.

Persistente excepcionalidad

EL hecho de que la pandemia de Covid-19 se encuentre aún fuera de control en Estados Unidos hace que la industria del cine siga andando sobre el hielo a nivel global. Un estado tan emblemático para el sector como es California, decretaba el pasado miércoles cerrar las actividades en el interior de las salas de cine, en los condados con mayor población, durante un fin de semana que es festivo en el país, aunque la medida podría prolongarse durante tres semanas. Ante semejante escenario, estrenos previstos para el verano, como la nueva entrega de Wonder Woman, ha pospuesto fecha hasta el 4 de octubre.

Lo inusual de la situación afecta también a los canales de distribución. Tras hacerse con Greyhound, la última película de Tom Hanks, Apple+ lanzará poco después de su estreno en cine –tras un pulso con Warner– Emancipation, la cinta sobre la Guerra de Secesión protagonizada por Will Smith. Por su parte, Netflix se ha hecho con The Trial of the Chicago 7: una producción con guión y dirección de Aaron Sorkin que finalmente se saltará los cines y que iba a distribuir Paramount.