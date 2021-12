"Hay una memoria negra debajo de nuestra herencia musical"

–’Historia provincial de la infamia’. No lo hacía yo muy borgiano.

–Bueno, y de Bolaño, con La literatura nazi en América. Otro título del palo que me dio en la línea de flotación fue La sinagoga de los iconoclastas, de Juan Rodolfo Wilcock. La narrativa del embuste nos llama especialmente la atención porque nos muestra hasta qué punto la mentira puede explicar la realidad. Y todo eso de estar hablando de algo que no sabes si pasó o no, o citando un libro que no sabes si existe o no... Bueno, era algo que hacían mucho Pericón o Beni, de un modo que les servía también para dulcificar penalidades y que siempre seguía una misma trama: estoy tieso, busco algo, pasa algo surrealista... Estilo un pulpo te da un menudo o la película se interrumpe por lo que pasa en platea.

–Y, de entre todos los hilos conductores para esa ristra de mentiras más auténticas que la verdad, la música.

–Porque creo que le da buena parte de la identidad a la zona. Durante siglos, Cádiz fue una ciudad caribeña más, compartiendo con la otra orilla actitud, cultura musical y económica. Pero, después de la independencia, se queda como huérfana: es la incomprendida del resto del territorio y pierde sus referentes. Se le señala su indolencia. Fíjate que tanto el carnaval como el flamenco más creativos salen de allí, la expresión cultural explota en la música, al igual que lo hace en Jamaica, en Colombia, en Cuba, en Nueva Orleans... Así que aquí propongo esta especie de santoral de gente dedicada a la música, centrado en el siglo XX.

–El esplendor de la ciudad, señala, tan ligado al comercio de esclavos. El de la negritud es un tema pivotal en Emmanuele (el ‘negro’ de Falla), pero es una constante en todo el libro.

–Una de las historias secretas de esta ciudad es la aportación de la música negra, que no sé si ha tapado pero sí que se ha olvidado. Por aquí pasó el violinista José White, hijo de un francés y una liberta, cuya hermana abrió una escuela en Cádiz... Se habla de los “negros curros”, que salen en obras de teatro, y Fernando Ortiz los investiga y descubre que son negros andaluces. Luego ocurre que la mezcla es la mezcla, igual que el apellido más gaditano es italiano... Por ejemplo, por “los papeles” dirías que aquí nace el flamenco en su concepción más pura, pero luego es un fenómeno en el que participa un montón de gente ... Pues lo mismo.

–Junto con la negritud, claro, el concepto de “música degenerada”.

–La memoria negra debajo de toda nuestra herencia musical andaluza es como el enano escondido que juega al ajedrez... Pero claro, dile a uno de Huelva, por decir, que el fandango no es de allí, sino de las Antillas mayores. Luego, hay una vertiente muy política en todos los personajes. Emmanuele, por ejemplo, es una metáfora de las cosas que podrían haber pasado desde el punto de vista artístico.

–La primera regla del club de los mentirosos sería que una mentira tiene que estar llena de verdades para que cuele. ¿Ha costado mucho el encaje o ha sido más bien fluido?

–Más o menos ha ido fluido, aunque a mí se me ocurrió todo esto sobre 2017, y a partir de ahí fui recopilando información a partir de las distintas tramas... Así, llevando el féretro en el funeral de Marx se sabe que hubo nueve personas, y más o menos quienes son, pero aprovecho para colar a mi personaje, que lee el telegrama que también se sabe le mandaron los sindicatos, y luego canta un martinete... La biografía de Falla, por ejemplo, es calcada mientras la intercalo en otra historia. Sin olvidar los momentos en los que salta el surrealismo, como el miembro del GRAPO que baila breakdance en los ochenta.

–Luego está la figura de Libertad Cohen y el “cuplé político”, que parece una contestación al afiche de Imperio Argentina.

–Es una figura inspirada en una cantante real, Pilar Cohen, también sefardí, para la que incluso el Tío de la Tiza escribió alguna cosa... Interpretó La pulga y algunos trozos de letras que incluyo son de letras reales suyas. Hay que tener en cuenta que el cuplé era un género muy popular, y el hecho de señalar a los explotadores mientras ellos mismos se reían (y se cabagan en tus muertos), tenía mucho más éxito que hacerlo de forma explícita. Al fin y al cabo, eso es lo que hace también el carnaval. Claro, la transformo en una especie de Pasionaria del cuplé, haciéndola coincidir con Trotski... Y en la posguerra se dedicará a ajusticiar a nazis huidos.

–Curiosamente, el capítulo más desolador es el dedicado al carnaval.

–Porque plantea la desaparición de la memoria de una forma metódica. Y con los piques personales, porque así funcionaban purgas como la de San José. La historia se va explicando desde un punto de vista bibliográfico a partir de dos estudiosos que hablan de la figura de alguien que no hizo nada y cuya obra se atribuye a otro... Pero al final, la vorágine es tal que todo vuelve a quedar igual.

–¿Y cómo va uno de las marchas procesionales al jazz? Porque Miles Davis incluye "la saeta y la soleá" en ‘Sketches of Spain’ “por la misma cara”.

–Es que... casi te parece escucharlo, como la “soleá negra”.

–Al fin y al cabo, son saxofones y trompetas y tambores. Hay cosas como el arreglo de la Saeta, o que la primera obra clásica que se adapta al jazz sea The Maids of Cadiz de Delibes... Toda esa historia habla también del tema del talento no reconocido a unos autores que crean un estilo nuevo, esa Marcha de los Santos (The Saints Go Marching In), y con ese cura que les hace una crítica horrorizada, pero buenísima, diciendo que están metiendo jazz en las procesiones y al final se queda con las composiciones... Yo es que creo que aquí la vía del jazz fue importante, porque no van a entrar todos los estilos menos ese... Nosotros decimos mucho eso de “todo es Cádiz”, pero la línea de este libro es que también todo es Veracruz, por ejemplo.

–¿Qué canción tendría la ciudad?

–Mestiza, seguro. De hecho, ese es en gran medida el éxito del carnaval: vas de vaquero o de chino y puedes jugar con sus arreglos, por eso siempre gana, pero al final es carnaval. O el flamenco como fuerza de la naturaleza, que al final en su forma más pura no deja de ser una mezcla. Hay ejemplos increíbles, como que la décima espinela, que es una forma muy clásica, sea la que dé forma a los discursos de los campesinos cubanos. O cuando Barenboim llegó al Falla y escuchó los aplausos al compás dijera aquello de: “Me encanta ese 6x8”.