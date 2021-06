La danza salta a la calle

La plaza de España se convirtió anoche en el gran escenario de Cádiz en Danza, el imaginativo festival que durante esta semana llena de ritmo y música las calles y plazas de Cádiz con una amplia programación que se completa con los espectáculos en las salas. Y es que la plaza de España fue el lugar elegido para el estreno absoluto de la obra Baile de bestias, una pieza de 20 minutos creada especialmente para el festival por el coreógrafo y bailaor barcelonés Jesús Carmona, que llegó además al festival con la vitola de su Premio Nacional de Danza y del Premio Benois que distingue a los mejores bailarines del mundo.

Numeroso público se acercó a la plaza de España, ante el monumento a las Cortes, para seguir las evoluciones de Carmona, en una pieza que describe el viaje por los ejercicios mínimos y máximos que un artista puede realizar para expresar su movimiento interior.

Jesús Carmona ha sido el segundo Premio Nacional de Danza que ha participado en esta edición del festival, que precisamente se abrió el pasado sábado con la presencia en el Falla de la compañía Metamorphosis Dance, de la Premio Nacional Iratxe Ansa. Y también ha sido uno de los dos estrenos programados en Cádiz en Danza. El segundo llegará el jueves, de la mano de Andrés Marín, en la Alameda Apodaca.

En la jornada de ayer destacó también la actividad realizada en el colegio de Afanas de la capital gaditana, que por primera vez recibía la visita de Cádiz en Danza a través del programa Danza en la Escuela, que se inició ayer en este centro. Su objetivo es la búsqueda de nuevos públicos y corre a cargo del bailarín y coreógrafo Iván Benito, que representa, en los tiempos y espacios de los recreos, su pieza acrobática Galápago.

Para hoy, será el israelí Sharon Fridman quien, a las 19.00 horas, presente en el Gran Teatro Falla su Dosis de paraíso, una nueva creación que explora el amor y las relaciones desarrollando un diálogo con las nuevas tecnologías en búsqueda de espacios emocionales. Este trabajo pertenece al Circuito Danza a Escena 2021 y cuenta con la colaboración con artistas de España, Bélgica e Israel.

También hoy, el dúo formado por Julia Godino y Alexa Moya presentan, a las 18.00 horas, en el ECCO Picnic on the Moon, un montaje perteneciente al Circuito Acieloabierto 2020 a modo de ‘tableau vivant’ donde dos personajes disfrutan de un picnic bajo el sol. Esta breve pieza dará paso a la intervención en el mismo espacio de No Bautizados, que pondrán en escena Lo invisible, estreno en Andalucía de esta obra del Circuito Acieloabierto 2021 que constituye una muestra de danza y teatro físico para explorar la relación que tiene el ser humano consigo mismo.

Y a las 21 horas, La Taimada presentará en el Baluarte de la Candelaria su pieza Crash bajo la dirección de Olga Álvarez y Jordi Cabestany, una colisión coreográfica entre dos cuerpos destacada con el Primer Premio del 34 Certamen Coreográfico de Madrid.