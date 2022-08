"Si no hay conexión con el público da igual lo que hagas que nunca va a ser especial"

-Viene de Cáceres, Toledo, Santander, este fin de semana también han pasado por Gijón y no sé si algún sitio más antes de parar en Cádiz...

-A Burgos al día siguiente de Cádiz, sí, de arriba pabajo todo el día, estoy muy contento e ilusionado. Agradecido de la respuesta del público siempre y deseando que llegue el concierto del martes que es la primera vez que estamos en Cádiz con este espectáculo.

-Lleva muchos años dando vueltas con la música y conoce bien lo que es una gira pero imagino que es muy diferente vivirla como cabeza visible de un espectáculo por primera vez.

-Con STRAD este es nuestro quinto año, una banda que nació un poco de casualidad, que decidimos dar un concierto y de repente llenamos un teatro con 4.000 personas. Yo estaba de gira con Ara Malikian y el resto también tenía sus cosas, pero cuando vimos que esto funcionaba dejamos esos proyectos para dedicarnos a esto. Es cierto que se vive diferente cuando es como tu bebé, tu creación, en lo que inviertes todo y te dejas la piel. La ilusión, los nervios, se vive todo con más intensidad, estás encima de las entrevistas, la publicidad, el sonido, le dedicas las 24 horas del día.

-Llevan adelante además dos giras al mismo tiempo, 'Mundos opuestos' que es el espectáculo con el que vienen al Baluarte de la Candelaria esta noche e 'Ícaro', en el que mezclan la música con el teatro junto con el grupo Yllana en una propuesta absolutamente diferente. ¿cómo se compagina eso?

-Con 'Ícaro' se nos ha ido la pinza (ríe). Sí, ojalá salga y estemos pronto también en Cádiz llevando 'Ícaro' al Teatro Falla. Metemos un avión en el escenario, así que imagínate si es diferente. Montamos un avión que mide diez metros. Nunca habíamos hecho este tipo de formato que es fusionar teatro, sin hablar, con músicos y actores, con la expresión de sentimientos y una banda detrás. Una propuesta diferente que también nos permite hacer espectáculos alternativos. Se combina con cansancio, pero con mucha ilusión.

-Para quien no le conozca, ¿puede explicar qué es STRAD?

Pues STRAD somos cinco músicos chalaos, que venimos cada uno de nuestra madre y nuestro padre y que al juntarnos vimos que se monta algo especial que hace que se olviden los problemas y que pasemos un rato divertido, cantando, bailando y disfrutando. Así que somos cinco chalaos que disfrutamos de la música y que no tenemos problemas en tirarnos al suelo y llorar si así nos lo pide el momento.

-Y el balance después de cinco años...

-Estamos contentos con el resultado y se da una circunstancia muy especial y es que, si en el espectáculo hacemos versiones muy variadas, desde el rock hasta el flamenco, queremos atrevernos en Cádiz a tocar el pasodoble de una comparsa, tocamos y fusionamos estilos tan diferentes, el público luego nos dice que lo que más le ha gustado son nuestros temas. Entonces cuando llevas cinco años de trabajo y te reconocen tu música y lo que haces, es una pasada.

-Supongo que se lo ha habrán preguntado mucho durante la gira, pero ¿de dónde le viene ese apelativo de violinista rebelde?

-Pues viene de mi madre, sí, que decía que cuando yo era pequeño era un niño insoportable. Así que empezó a llamarme así, decía "hay viene el violinista rebelde a darnos un concierto" y, es verdad, yo con seis añitos era insoportable y conseguía que mis vecinos se mudaran. Ahora vivo en medio del campo para que no se tenga que mudar nadie.

-¿Cómo es el paso de lo clásico y la orquesta sinfónica a saltar tocando el violín y hacer saltar al público?

-Pues yo llevaba siete años trabajando en el Teatro Real en Madrid, desde muy jovencito, y empiezo a cruzarme con diferentes artistas y gente del sector, empiezo a colaborar con La Mari de Chambao en algunos conciertos, con Los Secretos, Extremoduro, y gente así, y te dices "es que esto es una pasada, la orquesta me encanta pero es que esto también" y de ahí termina creándose STRAD, que es la mezcla de lo clásico con estas experiencias que me encantaban.

-Cuenta usted una anécdota que interpretando con la orquesta un solo de un músico gaditano como Manuel de Falla tuvo un percance que le ayudó también a dar este salto.

-Sí, a que me echaran (ríe). Es de mis compositores favoritos y he disfrutado mucho interpretándolo pero también me ha traído momentos complicados.

-En STRAD se produce una mezcla de muchos estilos, le meten humor, con la nueva propuesta incluso teatro, ¿qué se puede esperar el público que quiera ir al concierto de esta noche?

-Pues seguro que pasará una noche muy divertida, que intentaremos romper las barreras con el público y haremos que nos lo pasemos bien, que disfrutemos, que cantemos y que nos olvidemos de todas las épocas malas que hemos pasado y sea muy buena noche.

-¿Es cierto que no tenéis una lista predefinida de temas o a estas alturas de la gira ya está definida de una forma más estable?

-Bueno, es verdad que hay una serie de canciones que intentamos hacer siempre, que sirvan para definir el espectáculo. Pero también que dejamos una parte para lo que surja dependiendo del tipo de público. Siempre nos asomamos desde camerinos para ver qué tipo de personas nos esperan y siempre intentamos conectar, nos parece importante porque si no hay esa conexión da igual lo que hagas que nunca va a ser especial. Así que sí que proponemos cambios, incluso el que repita para ver el concierto se va a encontrar algo diferente y para nosotros también, te hace que no tengas el chip automático sino que en cada concierto tengas que estar al doscientos por cien.

-¿Habrá algo de carnaval entonces en el concierto de Cádiz?

-Seguro, seguro, a no ser que de repente no me atreva viendo tanto carnavalero gaditano (ríe)

-¿Hay algún estilo, algún artista, que se resista a las versiones que hacéis con STRAD?

-Todo es posible. Es verdad que hay estilos, sin entrar a criticar porque no considero que tenga conocimientos para valorarlo musicalmente, pero el reguetón no tiene una melodía variada que pueda quedar bien en una versión que podamos disfrutarla.

-Ara Malikian, con el que ha participado en otras giras, ha tocado tres días antes en Chiclana, no sé si les perjudica.

-Bueno, somos artistas diferentes, aunque hemos tocado juntos durante veinte años, te puedes imaginar si hemos compartido. Yo creo que es bueno para una provincia que haya dos violinistas que están ahí, para poder disfrutarlos en fechas cercanas y animo a la gente a que vaya a los dos conciertos, por supuesto que sí.

-Supongo que ha ayudado a abrir la puerta para que el gran público se acerque a ver un espectáculo en el que el violín es el protagonista sabiendo que se lo puede pasar muy bien.

El violín es un instrumento para pasárselo bien y que no necesariamente tiene que ser clásico, y eso la gente lo ve de otra manera a como se percibía antes, lo siente mucho más cercano que antes.