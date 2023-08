Concierto gratuito de música de canto histórico en el Museo de las Cortes de Cádiz

El Museo Municipal de las Cortes de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz va a acoger este próximo sábado 26 de agosto a las 20.00 horas, un concierto de canto histórico como colaboración con Bravissimo Music Lab, que imparte en estas fechas un curso de verano. La entrada al concierto es gratuita.

El curso se está desarrollando en las instalaciones de Bravissimo Music Lab del 21 hasta el próximo 26 de agosto. Ha estado dedicado íntegramente a la figura de Antonio Vivaldi, con obras de ópera, cantata y oratorio. El alumnado asistente disfruta de sesiones grupales e individuales de trabajo vocal dirigido por los contratenores y profesores de canto, Jorge Enrique García Ortega y Bruno Campelo Muñiz. En las sesiones se trabaja tanto la técnica vocal como el repertorio.

Arias a solo como Armatae face in anguibus del Oratorio Juditha Triunphans y Dell´alma superba de Serenata Mio Cor, Povero Cor y dúos preciosos como In braccio de´contenti o Dimmi Pastore son una muestra de las más de 20 obras que se están trabajando durante el curso. Además, cada día de curso se concluye con el trabajo grupal de la obra Dell´aura al susurrar de la ópera Dorilla in Tempe, obra de melodía muy conocida por el público.

Cada año al finalizar el curso se concluye con un concierto que muestra el trabajo realizado durante la semana y que, en esta ocasión, se realiza en el Museo Municipal de las Cortes. El concierto contará con un ensemble de cuerdas y un clave como instrumentos.