Chris Colvin, el inglés de Sanlúcar que pinta con buen humor

A sus 53 años, Chris Colvin lleva casi un cuarto de siglo afincado en Sanlúcar. Se considera un “hijo adoptivo” de la ciudad, donde vive plenamente integrado regentando una academia de inglés junto a un socio y pintando en su tiempo libre.

Esta afición le ha llevado a organizar CachondeArte, una exposición de pinturas y dibujos que se podrá visitar del 16 al 30 de septiembre en el Centro Cultural La Victoria. De esta forma se atreve a mostrar al público en general su curiosa producción artística, caracterizada por un estilo peculiar que rezuma muy buen humor.

“Aunque no dispongo de títulos ni formación que lo confirme, siempre he sido un ser creativo, un artista polifacético, aunque prefiero decir polipatético. Me he dedicado a la escritura -poesía, guiones e historias cortas-, la cerámica, la música -cantaba y tocaba la guitarra en un grupo de versiones-, la fotografía, el dibujo y, finalmente, la pintura. También he pasado muchos años colaborando como presentador de televisión y radio a nivel local. Básicamente un sinvergüenza, pero buena gente”, cuenta de sí mismo.

“Deje de estudiar Plásticas como asignatura con 16 años. Por lo tanto, he aprendido a pintar solito. Prefiero no ver videotutoriales para estar libre de la tentación de copiar un estilo o artista. Solo llevo pintando desde el primer cierre del Covid, en marzo de 2020, pero aproveché este tiempo para mejorar rápidamente mis técnicas”, explica sobre sus obras añadiendo que “a lo largo de estos dos años, también he identificado un estilo común en mis cuadros. Ya tengo estilo propio: me gusta provocar y los cuadros, de colores muy vivos, contienen un narrativo definido con fuertes toques de humor inglés”.

“Esta mezcla hace pensar y sonreír… ¡Viva el cachondeo y viva el arte!”, apostilla con el humor que lleva siempre por delante.