Los míticos Pretty Things hacen parada en Cádiz en su gira de despedida

Cuando todos los grandes grupos de los 60 estaban haciendo sus obras maestras, es decir, entre el 67 y el 69, con el único objetivo de hacer una obra maestra -ya saben, el Sargent Peepers, el Satanic Majestic, el Odessey and Oracle de los Zombies, las aldeas inglesas de los Kinks...- una banda londinense que venía del blues, Pretty Things, un nombre en honor a un tema de Willie Dixon, lanzó su cuarto álbum, S.F. Sorrow. Concebida como una sola obra, no como una sucesión de canciones, iba un palo más allá de la apuesta que habían lanzado dos años atrás los Beach Boys con su histótico Pet Sounds y que había dado el volantazo en la industria del disco. A día de hoy S.F. Sorrow está considerado como un álbum decisivo de la historia del rock. También como la primera ópera rock, antes que Tommy, de los Who.

Pues bien, estamos hablando de este absoluto Olimpo, casi como decir que James Joyce y T.S. Eliot juntos vienen a dar una conferencia a la Biblioteca Provincial en un ciclo del Centro Andaluz de las Letras. O que Rothko expone en el ECCO. En el mismo nivel, o más, encontramos que el miércoles 28 de noviembre, a partir de las 21 horas, los Pretty Things, los hermanos feos de los Rolling, con los que tuvieron estrecha relación, cierran el ciclo del Campus Rock.

Es su gira de despedida. No es para menos, Phil May, fundador de este mítico combo y uno de sus dos supervivientes originales, ha cumplido ya 74 tacos. No tiene nada de exageración. La palabra leyenda se inventó para gente como los incombustibles Pretty Things, medio siglo en el ajo.