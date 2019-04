Campus Jazz versión extendida

La iniciativa Campus Jazz, que en los últimos años se ha estado celebrando en Puerto Real, se expande en su XVI edición por tres de los cuatro campus de Cádiz. Así, además de los conciertos habituales en el Teatro Principal puertorrealeño, el ciclo organizado el Servicio de Extensión Universitaria del Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Extensión Cultural y Servicios de la Universidad de Cádiz, pasará por los campus de Jerez y Cádiz.

De hecho, la primera de las actuaciones tendrá lugar en la capital, exactamente en la sede de la Fundación Unicaja, el próximo 11 de abril. Será el guitarrista Luis Balaguer el protagonista de esta cita con entrada libre donde presentará sus Canciones del Estrecho.

El artista, que actualmente es profesor en el Conservatorio Profesional de Música de Jerez, es un guitarrista atípico, poseedor de un sonido y un estilo propios y un profundo y respetuoso conocedor del acervo de la guitarra española (clásica y flamenca) así como del mundo del jazz y la improvisación.

El programa se retomará a partir del día 26 de este mes con el ciclo, propiamente dicho, en el Teatro Principal de Puerto Real por donde pasarán figuras como Sheila Jordan, Tom Harrell y Fred Hersch.

Así, será la nonagenaria cantante que vivió intensamente el desarrollo del bebop junto al que fue su marido, el pianista Duke Jordan, quien se encargue del concierto inaugural de la cita.

Sheila Jordan, impresionada por la música de Charlie Parker, se inició con él como cantante en los años 40 en Detroit pero también con Tommy Flanagan, Barry Harris, Kenny Burrell y Donald Byrd. En 1952 se trasladó a Nueva York y estudió armonía y teoría junto a Lennie Tristano, cantó con gigantes de la talla de Charles Mingus y Herbie Nichols y diez años después grabó con George Russell un tema histórico, You Are My Sunshine.

Al año siguiente grabaría su primer disco como líder, Portrait of Sheila, en Blue Note, y ya en los setenta trabajó en Europa con Jan Garbarek, grabó con Roswell Rudd y comenzó a enseñar jazz vocal en numerosas escuelas y universidades como en la New York´s City College, Universidad de Massachusets, Stanford University, etc.

Jordan, la última representante viva de la época dorada del jazz vocal, estará acompañada por un grupo integrado por Juan Galiardo (piano), Javier Delgado (contrabajo) y Jimmy Weinstein (batería).

El ciclo en Puerto Real regresará el 2 de octubre con Tom Harrell, considerado uno de los mejores trompetistas de jazz del mundo, y su proyecto Infinity (2019), del que forman parte Mark Turner (saxo tenor), Charles Altura (guitarra), Ugonna Okegwo (contrabajo) y Johnathan Blake (batería).

Tom Harrell (Urbana, Illinois, 1946) recorrió el mundo en la década de los ochenta en el Phil Woods Quintet (con Woody Herman, Stan Kenton, Horace Silver, Bill Evans o Phil Woods). Enfermo de esquizofrenia desde su juventud, convive con esta grave enfermedad y con el éxito ya que su trayectoria está plagada de brillantes episodios musicales, respaldados por una imponente discografía. Elegido Trompetista del año 2018 por la Jazz Journalists Association, Harrell ha recibido el Award of Recognition del Festival of New Trumpet Music in 2018 además de varias nominaciones a lo premios Grammy.

El cierre del programa en Puerto Real tendrá lugar el 31 de octubre con el trío del pianista Fred Hersch del que también forman parte el contrabajista John Hébert y el batería Eric McPherson.

Compositor elocuente, activista extrovertido, modelo de colegas como Brad Mehldau o Ethan Iverson y poseedor de uno de los estilos de piano más personales y expresivos en la música improvisada, Hersch ha tenido una vida singular que lo ha convertido en una de las voces más influyentes y consideradas en el jazz moderno. Así lo avalan una carrera de más de tres décadas, diez nominaciones a los Grammy y numerosos reconocimientos como el de New Yorker donde se le definió como “un maestro que se especializa en un lirismo sublime y en rozar continuamente el peligro”.

Antes, el 3 de mayo, Campus Jazz llega a Jerez, a la Sala Paul, con el Cuarteto Europa con Baldo Martínez (contrabajo), Luidas Mockunas (saxo), Samuel Blaser (trombón) y Ramón López (batería y percusiones).

Este nuevo proyecto Baldo Martínez plantea un paso más en su carrera dentro del Jazz contemporáneo, trabajando con músicos unidos al movimiento jazzístico europeo actual desde distintos ámbitos estéticos y geográficos, y desarrollar así su música con músicos que aportarán su personalidad y experiencia.