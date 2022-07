Un calor criminal

La ola de calor tiene al país achicharrado. Es buen momento para coger un libro, abanicarse con sus páginas y luego sumergirse en sus historias. Ahí van seis sugerencias criminales.

Colombian psycho

La primera recomendación de esta semana no es precisamente refrescante. Hablamos de la última novela del gran Santiago Gamboa, que tras 30 años fuera de su patria regresó a Colombia en 2015 y desde entonces se ha adentrado con todo éxito en la novela negra. Colombian Psycho es un thriller arrollador y durísimo que arranca con la aparición de unos huesos en una finca cercana a Bogotá. El fiscal Edilson Jutsiñamuy tendrá la misión de encontrar a su propietario, de la mano del agente Laiseca y el resto de su equipo. Julieta Lezama, su amiga periodista, se sumará a la investigación para ir desentrañando una cadena de crímenes atroces que la llevarán a conocer al propio Santiago Gamboa –que también se convierte en personaje de la novela– y su obra, en la que dará con una clave fundamental para entender el misterio.

Los hijos de Shifty

Mick Hardin, agente de la División de Investigación Criminal del ejército, se encuentra de permiso en su Kentucky natal cuando aparece el cadáver de un hombre en el centro del pueblo. Se trata de Cabronazo Barney, el traficante de heroína local, asesinado a tiros sin que nadie haya oído los disparos. La policía, convencida de que no es más que un asunto de drogas, pone poco empeño en la investigación. Sin embargo, Shifty Kissick, la madre de Barney, no opina lo mismo y le pide a Mick que averigüe quién mató a su hijo. Mick, que debería estar recuperándose del atentado con explosivos que sufrió en Afganistán, decide investigar el caso para impedir que se produzcan más muertes. Segunda entrega de la trilogía que Chris Offutt inició con Los cerros de la muerte, estamos ante una novela negra rural sobre un lugar perdido en los Apalaches y sus gentes.

Entre los muertos

Después del éxito de El mentiroso y En plena noche, Mikel Santiago firma Entre los muertos, el esperado cierre de la Trilogía de Illumbe: un thriller espléndido, repleto de misterios y giros sorprendentes cuya clave podría estar en la pregunta que late en el alma de esta historia: ¿Es posible enterrar un secreto para siempre? Una historia de amor prohibida, una muerte supuestamente accidental, una mansión con vistas al Cantábrico donde todos tienen algo que ocultar y un personaje misterioso conocido como el Cuervo cuyo nombre aparece como una sombra a lo largo de la novela. Estos son los ingredientes de una investigación que se irá complicando página tras página y en la que Arruti será mucho más que la agente encargada del caso.

Los Bean de Egypt, Maine

Y seguimos con la América profunda. Esta vez de la mano de Carolyn Chute, que nos trae Los Bean de Egypt, Maine, otra novela que nos presenta a una familia durilla de digerir. Son ciento y la madre, se reproducen como conejos y huelen a cuadra. Lo que ocurre dentro de la casa prefabricada donde viven es un misterio. “Lo que esos Bean son capaces de hacerle a una niña tan pequeña como tú haría llorar a un hombre hecho y derecho”, le dice un padre a su niña. Tu padre te lo ha repetido mil veces: “Son predadores. Si corre, un Bean le pegará un tiro. Si cae, un Bean se lo comerá”. Pero su niña no puedes evitar husmear.

La primera detective

Y tras la aspereza de los montañeses americanos, a la delicadeza británica de un clásico. Siruela, que está recuperando algunas joyas de la novela negra primigenia, reedita La primera detective, de Andrew Forrester. Publicada originalmente en 1864, cuando todavía no había mujeres policía en Gran Bretaña –y no las habría hasta cincuenta años después–, Forrester abrió una necesaria y fructífera vía al otorgar el protagonismo de su obra a la primera detective profesional en la historia de la literatura. Y al igual que el crimen y el engaño no han dejado de florecer desde entonces, tampoco lo han hecho la intuición y el ingenio que tan disfrutonamente nos ofrecen estas páginas.

La espía de cristal

La editorial Destino publica la última novela de Pere Cervantes: La espía de cristal. Taibe Shala no es una víctima más de la última guerra en los Balcanes, es una mujer con el alma helada. Una intérprete de las Naciones Unidas y periodista. Una madre hecha de silencios. Una espía. Esta novela comienza con su extraña desaparición en Pristina, su ciudad natal, en 2019.

Manu Pancorbo, alias Panco, un viejo amor de Taibe y reportero de guerra español, emprenderá su odisea particular para averiguar los motivos de la desaparición de la mujer que no ha conseguido olvidar, acompañado por Olga, fotógrafa y su leal compañera en conflictos armados.

Las indagaciones de ambos en el nuevo Kosovo los llevarán a un mundo oscuro de venganzas, agencias de inteligencia, suspense y traiciones. Regresar a los Balcanes veinte años después abrirá en Panco heridas que creía cicatrizadas.