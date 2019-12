Calendosmil, la iniciativa que en el año 2000 puso en marcha el Servicio de Extensión Universitaria del Vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Cádiz, augura un año 2020 que empieza con buena letra. Con buenas letras. Y es que la nueva edición del calendario de la UCA está dedicado al 25 aniversario del ciclo Presencias Literarias, a través de las ilustraciones realizadas por el artista gaditano Paco Mármol.

“Fue el gestor de la UCA Salva Catalán quien se puso en contacto conmigo para ofrecerme participar en el calendario, que estaría dedicado al veterano ciclo de Extensión Universitaria y, claro, yo acepté el órdago encantado”, explica el ilustrador, también muy ligado a la Universidad ya que es el diseñador que se ocupa de maquetar la revista Periférica del centro, la primera revista andaluza especializada en el análisis cultural.

Así, al igual que empezó el programa universitario hace 25 años, el año 2020 comienza con el escritor Fernando Quiñones, el escritor que inauguró el ciclo Presencias Literarias que, actualmente, se mantiene, y en muy buena forma.

Quiñones, José Manuel Caballero Bonald, Almudena Grandes, Luis Mateo Díez, José Hierro, Belén Gopegui, Rosa Regás, Carlos Edmundo de Ory, Quino, Marta Sanz, Elvira Lindo y Antonio Muñoz Molina son los doce escritores seleccionados para ilustrar cada mes del próximo año. Literatos pertenecientes a diferentes generaciones, géneros y estilos que se encuentran en este calendario en cuya edición colaboran la Fundación Unicaja, patrocinadora del ciclo, y el Proyecto Atalaya de la Junta de Andalucía.

“Mi primera intención fue realizar los retratos directamente en digital, dibujarlos sobre el Ipad. Hice tres o cuatro de ellos pero el resultado pero no me convencía, no quedé contento, así que lo dejé y me fui al papel”, explica Mármol que ha realizado “un retrato de cada uno escritores” en lápiz sobe papel. Retratos que después se han reproducido al tamaño adecuado para los calendarios.

Doce retratos que Paco Mármol ha decidido donar a la Universidad de Cádiz ya que su obra pictórica “lleva una temática ecologista, animalista, que, quizás, no encaje del todo con estos retratos de escritores” que, además, “prefiero que estén en la Universidad porque los veo más su lugar”, valora.

Como en ediciones anteriores –el año pasado, por ejemplo, fue la ilustradora María Gómez la encargada de poner la imagen al Calendosmil– los calendarios pueden solicitarse de forma gratuita a la UCA hasta el viernes 31 de enero de 2020 tanto en la dirección web de Extensión Universitaria como en las oficinas del Servicio de Extensión Universitaria de los Campus de Cádiz, Jerez y Bahía de Algeciras hasta agotar existencias.