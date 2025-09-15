Bad Bunny anuncia una función especial en Puerto Rico tras culminar su histórica residencia de 30 conciertos

Bad Bunny anunció este lunes que habrá una función especial el próximo sábado, 20 de septiembre, de su residencia No me quiero ir de aquí, que culminó oficialmente la víspera tras un récord de 30 conciertos.

"Una más" fue el breve mensaje que el cantante escribió en su cuenta oficial de Instagram, acompañado de una fotografía de él mismo durante uno de sus conciertos y de otra en la que se informa de la nueva fecha en el Coliseo de Puerto Rico. Esta función adicional, de la que se rumoreaba desde hace días, es solo para residentes de Puerto Rico. Las entradas salen a la venta este miércoles.

Al concierto de ayer, el último oficial de la residencia, asistieron como invitados el rapero estadounidense Travis Scott, el exbaloncestista Carmelo Anthony y el actor puertorriqueño Jacobo Morales. Morales, quien recibió una gran ovación del público y fue abrazado por Bad Bunny, fue el protagonista del famoso cortometraje que presentó el álbum Debí tirar más fotos, así como de los videos que se emitieron durante la residencia. A la tarima, se subió ayer el conocido cantante Andrés Jiménez El Jíbaro, quien interpretó el tema Lo que le pasó a Hawaii, sumándose a una larga lista de artistas que han cantando este éxito durante la residencia, entre ellos Kany García, Ednita Nazario, Pedro Capó, Farruko y Luis Fonsi.

En esta residencia, que realzó la identidad y la cultura de Puerto Rico con ritmos autóctonos como la bomba, la plena, la salsa y el reguetón, más de treinta artistas acompañaron a Bad Bunny en el escenario, la gran mayoría de ellos puertorriqueños, como Residente, Vico C, Jay Wheeler o Rauw Alejandro. A la ya famosa casita, levantada en el Coliseo de Puerto Rico e inspirada en una construcción típica de la isla, estuvieron invitados deportistas como Kylian Mbappé o Lebrón James, y actores como Ana de Armas, Paco León, Benicio del Toro, Javier Bardem y Penélope Cruz.

Según un estudio difundido hoy por la firma Gaither International, la residencia dejó un impacto económico estimado en 713 millones de dólares, una cifra muy superior a los 377 millones que había pronosticado un análisis previo. Los conciertos han revitalizado el turismo en temporada baja en la isla y han fortalecido la proyección internacional de Puerto Rico como destino cultural y musical. El estudio señala que, en promedio, el 55% de los asistentes fueron residentes de Puerto Rico, el 39% provenía de Estados Unidos y el 6% de otros países, principalmente República Dominicana, Colombia, España y México.

Tras la residencia, comienza la gira mundial Debí tirar más fotos, homónima de su último álbum, que arranca el 21 de noviembre en República Dominicana y concluye en Bélgica el 22 de julio de 2026, con más de dos millones y medio de entradas vendidas.