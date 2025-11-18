El Arrebato anuncia la gira de 'El Viaje inesperado'

El Arrebato ha anunciado que regresa a la carretera con El Viaje Inesperado, un tour con el que llevará el directo de su disco homónimo a los escenarios de la geografía andaluza y en el que el artista ha plasmado todo su talento, su esencia y su corazón. El Viaje Inesperado "respira frescura, madurez y emoción", apuntando como "a convertirse en el mejor disco de su carrera".

En esta ocasión, que representa una nueva etapa para el artista, El Arrebato se atreve con nuevos ritmos musicales, sin perder su estilo único, y lo hace con una energía renovada y una frescura contagiosa que sorprenderá a propios y extraños.

El artista lleva más de dos décadas componiendo canciones "que forman parte de la vida de miles de personas". Con su sello "inconfundible", ha convertido "la rumba, el pop y la poesía en himnos de alegría, amor y superación".

Las entradas ya están disponibles en grupoconcerttour.com y en elarrebato.es

Estas serán las citas en Andalucía