Con 'alcancistas' sobran las galas

"¡Por Fernando Quiñones, por Alcances y por otros 50 años más!". Los asistentes levantaron sus vasos. Esta vez no eran copas, ni estaban colmadas exclusivamente de vino, ni se brindaba en el Museo de las Bellas Artes pero los recipientes se alzaron al cielo con el mismo cariño y la misma energía. Porque tanto en 1969, en la inauguración del verdadero primer Alcances, como en 2018, cinco décadas después de la que pudo ser la primera edición del festival, había mucho que celebrar.

Javier Miranda, el director del ahora llamado Festival de Cine Documental, Alcances, pronunciaba el brindis en el que fue el acto más entrañable, más en consonancia con el estilo cercano de su creador, Fernando Quiñones, de la atípica jornada inaugural de la cita anual de Cádiz con el cine. Atípica porque no hubo Falla, ni gala al uso, desplazada por una apuesta más informal en el Espacio de Cultura Contemporánea (ECCO), donde no todo rimó ni funcionó a nivel técnico ni de público.

Eso sí, el cariñoso encuentro entre alcancistas de toda la vida ("esto es como una reunión de antiguos alumnos de Alcances", pellizcaba el siempre acertado Juanjo Téllez) que antecedía al choque de vasos en la puerta de la sala Serafín Gutiérrez y Angelines Sanz superó con creces en brillo y calidad a cualquier alfombra roja.

El nombre de Fernando Quiñones, sobrevolando los pequeños archipiélagos de conversaciones que se formaron al término de la reunión, se tornó en el mejor tocado para lucir en las Bodas de Oro de Alcances. Que si Téllez recordó a un Chicho Sánchez Ferlosio que tuvo que amenazar con una canción para cobrarle al Ayuntamiento su participación y la de Sabina y Krahe en Alcances, o aquel divertidísimo pase en versión original y sin subtítulos de la película rusa Los corceles de fuego en el Falla; una carta de Angelines Sanz, la única superviviente del grupo fundador de Alcances, emocionaba a la concurrencia (tantos amigos) disparando a flashes sus recuerdos de aquella primera tentativa del 68, "creando la Caracola y venga idas y venidas al Gobierno Civil de Cádiz", "el día de la inauguración y la llamada de la prohibición total". "A mí me tocó ir a hablar con el delegado de Información y Turismo -rememoraba Angelines en la misiva leída por la técnico Carmen Segura- para pedirle que no suspendiera toda la semana, que sólo suprimiera la proyección de Hanoi Martes 13, pero no hubo manera...".

Marina Bermúdez, ya saben, otra de las alcancistas que estuvo "desde el primer año", se enorgullece desde esa sapiencia octogenaria suya, todavía jura y perjura que un cura se coló en la proyección del pase privado de la polémica El imperio de los sentidos y que aun siente la presión cuando cuenta cómo tuvo que transformar una tela roja en la bandera de la URSS porque "en esos tiempos estúpidos donde lo del comunismo parecía pecado mortal no había en todo Cádiz una bandera rusa y la necesitábamos para ponerla en el Falla para la proyección de una película". Y a su tía, "que bordaba muy bien a máquina", le encargó la tarea. "Pobrecita, ella no sabía ni lo que era...", recuerda con risa argentina.

Blanca Flores, Desirée Ortega, Elena Quirós, Rafael Garófano, Pepe Freire, Miguel Ángel Valencia, Enrique del Álamo, Luis Rossety, "él era el contable voluntario de los primeros Alcances, también tiene tanto que contar...". Mariela Quiñones, hija de Fernando y voluntaria también en su juventud en la Muestra que creó su padre rememora cómo empezó a implicarse en el festival "con pequeños encargos como recoger los votos del premio del público" o "ir a la estación de tren a por algunas películas, aquellos rollos metidos en grandes latas...", pero también cómo se vivió las primeras ediciones en casa cuando ella aun era muy pequeña. "Era una auténtica locura, toda nuestra vida trastocada, el teléfono sonando 24 horas y mi padre de un sitio para otro. De hecho, a mí y a Mauro (su hermano) nos tenían que quitar de en medio ante tanto jaleo, a cada uno nos mandaban a un sitio", confiesa.

"Fernando", "Alcances", "prohibición", "madrugada", "una juerga", "salir corriendo", "película", "teatro Falla", "Andalucía"... Las mismas palabras se repiten en los corrillos donde la gente se abraza y se alegra de verse. "Éramos alcancistas, como una militancia política, como quien se dice trotskista o cualquier otro ista. Ser alcancista era una forma de militar en el espacio del cine", resumía Téllez, minutos antes, dando sentido a todo lo que ocurría después: gente que se mira y se reconoce como parte de algo.

Sin duda, la llama de este encuentro, que se iría extinguiendo hasta la inauguración oficial (la política) del festival, iluminó la apertura del 50 aniversario de Alcances sin que echáramos de menos una gala propiamente dicha.

Tras esta reunión, logramos olvidara el comienzo de la tarde con una no inauguración de la muestra Ilusiones ópticas (ya que no acudió ningún representante de la Junta de Andalucía, encargada de esta muestra sobre engaños visuales dirigida a los más pequeños de la casa) o la desangelada presentación de los cortometrajes del taller de corto documental dirigido a jóvenes que organizó el colectivo Acción Creativa Cádiz (la sala 10 no estaba bien equipada ni con asientos, ni con buena sonorización, además de las responsables tuvieron algunos problemas para activar las proyecciones). Más animada, sin embargo, se vivió la apertura de la muestra Ilustrando Alcances, de la Asociación Ilustradores/as Profesionales donde la vicepresidenta del colectivo, Rocío Atrio, y uno de sus socios, Francisco José Asencio, ofrecieron un recorrido por las 24 obras de esta exposición en la que los artistas partían de la premisa de explicar qué es para ellos Alcances con total libertad con la salvedad de tener que introducir en sus piezas las Caracola y el ojo, señas de identidad de la Muestra. Una exposición divertida, combativa y variada en técnicas y temáticas que también pueden verse en formato de 2x2 metros en el exterior del Mercado de Abastos gaditano.

A esa hora de la tarde, pasadas las seis y media, todavía una gran afluencia de público no se hizo presente en la nueva sede de Alcances que a partir del encuentro de alcancistas comenzó a animarse llegando su clímax sobre las nueve y media de la noche cuando tuvo lugar la inauguración oficial con la proyección del documental Buenos días España y el concierto audiovisual de Music Komite, que fueron seguidos por más de 150 personas, teniendo la organización que habilitar un mayor número sillas de las previstas en el patio, espacio renombrado como patio Fernando Quiñones.

"Por los que estuvieron, por los que están y por los que vendrán". Javier Miranda cerraba su intervención ya para todos los asistentes en el patio al aire libre justo después de que la concejala de Cultura, Eva Tubío, y el representante de la Fundación Unicaja, Javier Vela, dieran la bienvenida a la 50 edición de Alcances con sus mejores deseos para el presente y para el futuro. Por muchos años más, Alcances de Cádiz.