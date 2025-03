Así fueron las actuaciones musicales de los Oscars 2025

Los Premios de la Academia 2025, la noche más grande de Hollywood, celebraron a los nominados al Oscar por las mejores películas y actuaciones cinematográficas del año pasado. Sin embargo, para algunos fanáticos, la música fue uno de los momentos más destacados.

Tradicionalmente, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas invita a los nominados a la categoría de mejor canción a interpretar sus temas. No obstante, en una decisión poco común, este año se anunció que ninguna de las cinco canciones nominadas sería interpretada durante la ceremonia. Entre los artistas que podrían haber actuado se encontraban Elton John, Zoe Saldaña, Selena Gomez, H.E.R. y Diane Warren.

En cambio, los productores del espectáculo optaron por un enfoque diferente, afirmando que la ceremonia del domingo estaría dedicada a "celebrar a la comunidad cinematográfica y a algunas de sus leyendas".

Cynthia Erivo y Ariana Grande

Las coestrellas de "Wicked", Cynthia Erivo y Ariana Grande, abrieron la transmisión de la ceremonia con un emotivo popurrí de temas de "The Wizard of Oz", "The Wiz" y su película nominada al Oscar, "Wicked".

Después de un tributo a la ciudad de Los Ángeles, Grande inició el espectáculo con "Somewhere Over the Rainbow", de "The Wizard of Oz". Erivo continuó interpretando "Home", de "The Wiz". Ambas se unieron luego para interpretar "Defying Gravity", el tema icónico del final del primer acto de "Wicked". Fueron acompañadas por el Los Angeles Master Chorale, que también participó en el segmento In Memoriam.

"Wicked" obtuvo 10 nominaciones, incluyendo mejor actriz y mejor actriz de reparto para Erivo y Grande. Erivo, nominada al Oscar en tres ocasiones, y Grande, quien recibió su primera nominación por su papel como Glinda, no lograron llevarse el premio.

Tributo a la franquicia de James Bond

La Academia rindió homenaje a la icónica música de la franquicia de James Bond, en honor a los productores Barbara Broccoli y Michael G. Wilson, quienes recibieron Oscars honoríficos en los Governors Awards.

La actriz Margaret Qualley inició el tributo bailando al ritmo del icónico tema de Bond, seguida por LISA de Blackpink, quien interpretó "Live and Let Die", tema de la película de 1973. Doja Cat ofreció una versión deslumbrante de "Diamonds Are Forever", de Shirley Bassey, de la película de 1971. Finalmente, RAYE cerró el homenaje con un cover de "Skyfall", de Adele.

La ganadora del Oscar Halle Berry, quien protagonizó "Die Another Day" en 2002, presentó el tributo.

Tributo a Quincy Jones

La nominada al Oscar Queen Latifah tomó el escenario para una enérgica interpretación de "Ease on Down the Road", de "The Wiz", en honor al fallecido Quincy Jones, quien murió en noviembre a los 91 años.

Segmento In Memoriam

El Los Angeles Master Chorale se unió a la Orquesta de la Academia para interpretar el "Requiem" de Mozart durante el segmento In Memoriam.

Morgan Freeman presentó el segmento con un tributo especial al actor Gene Hackman, quien falleció la semana pasada a los 95 años. Freeman compartió: "Tuve el placer de trabajar con Gene en dos películas, 'Unforgiven' y 'Under Suspicion', y como todos los que compartieron escena con él, aprendí que era un actor generoso y un hombre cuyos dones elevaron el trabajo de todos".

El segmento también honró a otras leyendas del cine que fallecieron en el último año, incluyendo a Maggie Smith, Gena Rowlands, Dabney Coleman, Bob Newhart, Kris Kristofferson, Teri Garr, Donald Sutherland, Louis Gossett Jr., Shelley Duvall, David Lynch y James Earl Jones.