El gaditano José Troncoso regresa al Falla con 'Anfitrión'

“Es la tercera vez que llego al Falla, la segunda como actor, y te aseguro que sigue suponiéndome un reto porque soy consciente de lo exigente que es el público gaditano y por lo que significa el Falla como templo de la cultura gaditana”. Con esta declaración, que es toda una carta de amor a la ciudad que lo vio nacer, el actor José Troncoso prepara su llegada a la plaza Fragela (estos 6 y 7 de octubre) con Anfitrión, la versión que el director Juan Carlos Rubio hace de este clásico de Plauto que Molière convirtiera en un gran éxito siglos después.

Con un reconocible elenco que cuenta entre sus filas, además de con el gaditano, con los actores Pepón Nieto, Toni Acosta, Fele Martínez, Dani Muriel y María Ordóñez, este Anfitrión difiere de la comedia original en dos grandes aspectos, “está ambientado en el mundo del circo” y “el papel de la mujer sale bastante mejor parado que en el clásico que, efectivamente, es hijo de su tiempo y tiene connotaciones bastante machistas”, reflexiona el intérprete que asegura que en la versión de Rubio, que se estrenó en el Festival de Teatro Clásico de Mérida, “la mujer tiene rol destacado, se planta frente a la suplantación de identidades, le planta clara a este problema, con lo que en este revisitación creo que salimos ganando todos”.

Y es que, como recuerda Troncoso, la historia de Anfitrión plantea la cuestión de que “cuando nos enamoramos de alguien no nos gusta todo de esa persona pero qué pasaría si encontrásemos a dos personas que, juntas, conforman la persona perfecta”. Así, los dioses Mercurio (interpretado por Troncoso) y Júpiter (Muriel) bajan a la tierra y toman la forma humana de los amantes de dos mujeres. “Y como son dioses pues son fantásticos amantes, por ejemplo, a la par que los hombres pues les aportan a ellas otras cosas. Y así se crea el loco juego de identidades que da lugar a consecuencias muy divertidas y a situaciones cómicas”, explica este gaditano dios Mercurio que suplantará a Sosia (Pepón Nieto), el criado de Anfitrión (Fele Martínez), “con lo que creo con él un juego de espejos también muy simpático”, adelanta Troncoso que sólo tiene buenas palabras para el conjunto de actores y, sobre todo, para su director ya que “cuando se trabaja con actores que no forman parte de una compañía estable es complicado encontrar un mismo tono, y Juan Carlos, con su talento y con su encanto, ha conseguido guiarnos a cada uno para generar ese tono común, un mismo código”, alaba el actor que está “deseando” volver a Cádiz.

Y vuelve apenas un día después de la gala de los Premios Max en la que Con lo bien que estábamos (Ferretería Esteban), obra que dirige y escribe, ha conseguido tres de los premios a los que optaba. Así, la obra teatral que realizaron “gracias a la apuesta firme del Ayuntamiento de Zaragoza” conquistó los galardones de Mejor composición musical para espectáculo escénico (para Mariano Marín) y Mejor labor de producción (Nueve de Nueve Teatro), mientras que se quedó con la miel en los labios de convertirse en el Mejor espectáculo musical o lírico.

“Ha sido una alegría maravillosa lo de los Max, pero es que con Ferretería Esteban ha sido una alegría maravillosa todo desde el principio”, cuenta Troncoso que habla de ese “salto sin red” que fue poner en pie esta producción con la ayuda del gobierno aragonés pero confiando en la taquilla del teatro principal de Zaragoza. “Y no es que se llenara el primer día, es que se llenaron todos los días programados. Y, encima, ahora lo de los Max ha sido como un espaldarazo por parte de la profesión, de los compañeros, que han tenido a bien pensar que éramos merecedores de estos galardones”, agradece Troncoso “siempre cauto”.

“A mí me gusta ir poquito a poco, año a año, siempre evolucionando, eso es lo que más me interesa. Por supuesto que este tipo de reconocimientos, sobre todo cuando vienen de los compañeros, es algo que te produce una alegría inmensa pero el camino es largo y yo estoy en ese punto en el que no quiero celebrar la victoria ni derrumbarme en la derrota, prefiero estar en un estado de tranquilidad engañosa y necesaria”, opta el dramaturgo con numerosos proyectos a la vista “afortunadamente”.