Las academias de la lengua española dan su apoyo a Santiago Muñoz Machado

La asociación de las academias de la lengua española que reúnen a instituciones de cuatro continentes han expresado su respaldo al presidente de la Real Academia (RAE), Santiago Muñoz Machado, quien ha sido objeto, recientemente, de un duro ataque del director del Instituto Cervantes, Luis García Montero. Reunidas en Arequipa (Perú), donde se ha celebrado una nueva edición del congreso internacional de la lengua española, estas academias han reconocido "el firme liderazgo intelectual y cultural que desarrolla nuestro presidente, el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, que está impulsando nuestra organización y trabajo común con acciones panhispánicas muy variadas, enriquecedoras e innovadoras." Muñoz Machado se ausentó de la reunión en la que se acordó este manifiesto.

"La asociación de academias de la lengua - se indica en el manifiesto- respalda, unánimemente, su iniciativa y comparte su programa de actuación tanto en el ámbito institucional como en los numerosos proyectos que desarrollamos mancomunadamente al servicio de las necesidades de los hispanohablantes de todo el mundo en el complejo tiempo actual".

Días antes de que comenzase en Arequipa este congreso, García Montero criticó a Muñoz Machado por su condición de catedrático de Derecho Administrativo. Distintos académicos y el pleno de la RAE se manifestó en contra de este ataque del escritor granadino, elegido para el Cervantes por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Las academias de la lengua española, que son 24, proceden en su mayoría del continente americano, aunque también figura la de Filipinas y la Ecuatoguineana. Su asociación también ha agradecido al rey Felipe VI que inaugurase el evento de Arequipa. "Las academias que la componen expresan su inmensa gratitud por la presencia de su majestad el Rey de España en la inauguración de nuestras actividades. Su compromiso vuelve a demostrar, una vez más, la firmeza de su apoyo en todo lo que concierne al fortalecimiento y unidad, dentro de la variedad, de la lengua española en nuestros países y en la extensa comunidad hispanohablante", indican en el manifiesto.