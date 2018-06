'Quién dijo aburrimiento' abre el ciclo de actividades en el Museo de Cádiz

Quién diga que el Museo no es para pasarlo bien es que no conoce el programa para todo el verano que este miércoles arranca en el Museo de Cádiz. Dicho programa se estrena con la celebración del Taller Quién dijo aburrimiento, que se tratade una visita-taller didáctica que tendrá dos sesiones independientes, de 11.00 a 13.00 horas y el jueves de 11.00 a 13.00 horas. Va destinado a niños entre los 6 y los 12 años. El taller es una actividad gratuita donde se explicará que en la Antigüedad no todo era trabajo y fatiga, también sabían divertirse. Por ejemplo los romanos y los fenicios jugaban a las tabas. Se conocen varias modalidades del tres en raya con más de dos mil años. Y se hablará de otros muchos juegos del pasado.

Continúa el programa con el taller Ojos, pies, manos. Se trata de una visita didáctica que se celebrará los próximos 4 y 5 de julio de 11 a 13.00 horas. Va destinada igualmente a público infantil entre 3 y 7 años. A través de unos sencillos iconos, fáciles de reconocer, se introduce al público en el complejo mundo de las creencias en la Antigüedad. Algo tan cotidiano, tan cercano y tan fácil de identificar como los ojos, las manos o los pies de las personas hablan de cómo se veían las personas del pasado y a qué le daban más importancia. Se trata de que los niños participantes en esta actividad se animen a representar a su manera esos ojos esos pies esas manos para compararse con los niños del pasado.

El taller Por tu cara bonita, que consiste en un taller con dos sesiones independientes que tendrá lugar los días 11 y 12 de julio y está destinado a niños de 4 a 12 años, trasladará a los participantes el concepto de los retratos, saber quién lo pintó y qué significado tenía. Se animará a los niños a hacer un retrato muy peculiar.

También se realizará un ciclo de visitas temáticas guiadas bajo el título: Con la fresquita al Museo de Cádiz. Tendrán lugar los días, 5, 12, 19 y 26 de julio, todos ellos jueves de 19.30 a 20.30 horas. Con este ciclo se invita al público a descubrir el Museo de Cádiz y la riqueza que esconde. Se trata de visitas guiadas didácticas, transversales para acercar a temas tan distintos como la luz, la historia de las comunicaciones humanas, la comida, el papel de la mujer en la Historia. Las visitas se llaman Se hizo la luz (el 5 de julio): Una historia de la iluminación y de la luz en el pasado; Cuéntame o cómo nos comunicábamos antes del smartphone (12 de julio); Dime qué comes y te diré quién eres (19 de julio);ELLAS: Arqueología y Arte en femenino en el Museo de Cádiz (26 de julio).

Va destinado al público en general, no es necesaria inscripción previa y la entrada libre hasta completar aforo (una 25 personas).

Por último se realizará la visita autoguiada Animaladas, a partir de agosto. Se trata de un recorrido didáctico autónomo que invita a buscar representaciones de animales en las colecciones del Museo y se ofrece información sobre el papel de esos animales en las culturas que los representaron, en nuestro entorno ecológico actual y en la tradición literaria que ha llegado hasta nosotros. Destinado al público familiar actividad gratuita, integrada en la exposición permanente.