Xoel López toma este viernes un avión destino Sevilla, donde le espera una furgo que lo trae a Cádiz, a su cita con el ciclo Música del Mar. Esa misma furgo lo lleva el sábado de vuelta a la capital andaluza en la que tomará un Ave que lo llevará a Barcelona, donde tocará en esa rareza de estos tiempos pandémicos que es el Artists Cruïlla Festival 2021, para, el domingo, tomar un avión que aterrizará en Santiago de Compostela. "Me voy a recorrer España de punta a punta en dos días", ríe con más ilusión que pereza. Porque ha llegado el verano. Porque hasta aquí llega la luz y hasta los rayos de su tormenta.

–En Cádiz se quiere mucho al gallego, ¿es mutuo?

–Pues yo creo que sí. Pienso que la mentalidad gaditana y la gallega tienen mucho en común y, especialmente, confluyen entre ciudades de costa, y me parece que eso tiene que ver con una idea del más allá, del océano, del mar, de que ambos somos atlánticos, vosotros por un pelito, pero lo sois, y por esa conexión con América Latina, esos viajes, ese trajín social y cultural de tu costa y de la mía. Además, en mi caso, yo he veraneado en Cádiz, en Valdelagrana, especialmente, muchos veranos, 20 años creo, y después en Conil y he tocado mucho por allí... Y, encima, A Coruña, de donde soy, está hermanada con Cádiz.

–¿Se avecina mejor este verano que el pasado?

–Sí, la cosa va mejorando y en algunos conciertos, incluso, le vemos la cara al público. Nosotros empezamos a tocar muy pronto, en julio del año pasado y hemos podido ver cómo se ha ido haciendo la luz poco a poco, prosperando muy lento, ha costado mucho, pero ahí estamos.

–Al principio con pocos en escena, ¿a Música del Mar vendrá con la banda completa?

–La verdad es que hemos tenido que hacer malabares para adaptarnos a cada escenario y a cada circunstancia pero a Cádiz, a día de hoy y a esta hora, te puedo decir que vamos seis, una banda completa. En Madrid es cierto que éramos 8 pero porque quisimos ampliar para hacer algo un poco especial pero el formato es de 6. También te digo que hace poco en Granada tuvimos una baja por Covid y fuimos cinco y en otro concierto fuimos cuatro. El Covid sigue dando la murga..., y se hace lo que se puede.

Mi palabra favorita CARIÑO: Como apoyo a la candidatura de Cádiz como sede del X Congreso de la Lengua Española, algunos artistas han querido sumarse aportando también su palabra favorita de nuestro idioma. El músico gallego Xoel López escoge una palabra que le gusta “por su sonoridad y por lo que significa“. Cariño, decide. “Es una palabra que lleva ñ, que es como muy seña de identidad del español y, además, significa algo precioso”. “Me gusta no sólo porque expresa lo que siente una persona hacia otra sino como apelativo, también, Oye, cariño, eso es muy bonito. El cariño es de las mejores cosas del ser humano”.

–Vivir, aún más en el alambre...

–Pues sí, si el músico ya vivía en el alambre, con esto el alambre se ha vuelto aun más fino.

–¿Y ha sentido que había red?

–No sé qué decirte... Vamos a decir que sí porque para lo que queda y con todo lo que llevamos pasado... A ver, es que en mi caso me he sentido seguro en cuanto a que mi proyecto tenía cierta solidez. Es un proyecto de tamaño, digamos, configurable, con un formato moldeable y con un público medio alto o medio bajo, según se mire, pero eso mismo nos permite adaptarnos.

–’Si mi rayo te alcanzara’ es un disco hecho, de alguna forma, en dos mundos. El proceso creativo es prepandemia pero la Covid le coge grabando con lo que tiene que parar y retomar después

–Sí, está hecho en dos ambientes totalmente distintos, y ahí hay algo que tengo que reconocer que fue positivo del confinamiento, porque cuando fuimos a grabar esa segunda parte llegamos al estudio de grabación como un toro cuando sale al ruedo. Salimos con un nivel de energía y de entusiasmo, con una ilusión, unas ganas de vernos, de compartir y de juntarnos para tocar que creo que se nota en el disco y que le ha sentado muy bien.

–En las hojas de promo, antes de que saliera el disco, incluso, se hablaba de este disco como un nuevo comienzo, una ruptura y un recomenzar sin ataduras. Y yo me preguntaba, ¿se sintió usted atado en esa primera trilogía de su carrera en solitario?

–La verdad es que no, son las cosas que supongo que se dicen porque hay que hablar del disco pero, las cosas como son, nunca me sentí atado o sin libertad. Lo que sí es cierto es que la lucha por esa búsqueda de libertad artística es infinita, siempre se mantiene hasta que uno deja de componer. También es cierto que este disco rompe con lo anterior en varios sentidos. Musicalmente pero también de concepto. En este disco delego más, participa mi banda por primera vez porque antes, en gran medida, yo grababa solo y, sin embargo, este disco está hecho con el grupo de trabajo que me acompaña en el directo. También me he deshecho de las tareas de producción por primera vez y la ha asumido Carles Campi, y la verdad que ha sido un gran lastre que me he quitado de encima. Y, después, en la composición, que he escrito con mi amigo y compañero de batallas, paisano además de Lugo, David Quinzán, con quien nos juntábamos en Madrid y que me ayudó a terminar un alto porcentaje de este conjunto de canciones. Agradecí mucho el cambiar de fórmula, de plantilla. Ha sido un proceso más cómodo no tener que estar encima de cada detalle y poder centrarme en las canciones.

–Es un disco bailable pero también hay cierta melancolía. No hay canciones en gallego pero sí hay morriña

–Exacto, qué preciso eso, no hay canciones en gallego pero sí morriña... Es que ese año y pico de mi vida fue un poco así. Me he movido entre la melancolía y la alegría de vivir. Un poco como el ying y el yang y, especialmente, muy intenso. Ha habido momentos de todo tipo. Es un disco donde hay mucha vida, mucha gente. Representa una vida muy vivida.

–Antes de empezar a componer este disco su idea era poner un poco en orden su cancionero con un recopilatorio, ¿esa idea sigue adelante?

–Ayer lo hablaba con Kim, mi manager, con el que estamos celebrando 20 años de nuestro encuentro profesional. La idea era que sí, que lo hacía pero ayer le dije que, a lo mejor, no (ríe). Es que yo creo que el recopilatorio es el típico as en la manga que uno tiene... Pero es cierto que de verdad siento que mi carrera necesita un cierto orden. Tengo temas de Deluxe, de Lovely Luna, de la etapa americana y los años de Argentina... No sé, viene bien un disco que arregle todo este desorden que tengo.

–Me lo ha puesto en bandeja, ‘El desorden que dejas’. ¿Qué le ha aportado que un tema de este disco sea cabecera de la serie de Netflix?

–Pues yo que no estoy acostumbrado a estos apoyos externos, me di cuenta de la importancia que tienen estas ayudas en el plano de la repercusión. Lodo, por ejemplo, que se ha vuelto a escuchar porque pone música a un anuncio del Xacobeo también se ha situado entre lo más escuchado y La espina de la flor en tu costado se convirtió durante casi un año en el tema más escuchado en plataformas. Es sorprendente porque, aunque a mí me encanta y es un tema al que le tengo un especial cariño, ni siquiera creí que iba a ser el tema más escuchado del disco. Y ahí te das cuenta de que en el arte la exposición cuenta.

–Para terminar una casi curiosidad mía, le quería preguntar por el vídeo de ‘Tigre de Bengala’. La animación es de Pedro Perles, ¿el nuestro, el de El Puerto?

–¡Sí! y de Esteban con la cámara. Ha sido un gustazo trabajar con ellos. De hecho, al principio el vídeo no iba a ser una animación sino gente bailando con esa idea de happening, de fiesta coral y, sin embargo, la pandemia, el confinamiento condicionó todo y Pedro creó este universo maravilloso , un imaginario necesario con el que nos sentimos muy identificados. ¡Claro, acabo de caer que son de allí...!