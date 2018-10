El XV Campus Jazz amplía su programación con dos conciertos más

La XV edición de Campus Jazz amplía su programación anual con dos nuevos conciertos protagonizados por el cuarteto del trombonista suizo Samuel Blaser, acompañado por el legendario saxofonista norteamericano Oliver Lake y el proyecto The Abstract Truth Quartet del saxofonista Carlos Villoslada. Dos actuaciones, que se celebran el 1 y el 20 de noviembre, respectivamente, que vienen avaladas por la Fundación Unicaja que este año se ha incorporado como patrocinadora del evento.

Este ciclo –que ya ofreció hace unos meses los directos de Uri Caine Octet y los cuartetos de Craig Taborn y Avihsai Cohen, todos en Puerto Real– estará dedicado a a memoria del gestor cultural y crítico musical Ángel Gómez Aparicio, fallecido el pasado mes de mayo y colaborador habitual del programa Campus Jazz en muchas de sus ediciones.

Así, el ciclo se retoma mañana 1 de noviembre en el Teatro el trombonista suizo Samuel Blaser es uno de los músicos más prestigiosos de la escena europea. Su reciente álbum Early In The Mornin’ (Out There Music–Out Note Records, 2018) toma como base el mundo del blues y repasa desde una particular perspectiva temas tradicionales como Black Betty, Creepy Crawler o Lonesome Road Blues junto a composiciones propias que se introducen en esta tradición musical. En su extenso universo sonoro confluyen en inquietante balance el hard bop, la libre improvisación, el free jazz y la música clásica contemporánea, plasmados en una amplia gama de proyectos como Consort in Motion o sus propios álbumes en solitario.

Por su parte, el saxo alto Oliver Lake es una leyenda del jazz más activo y dinámico. Músico de la escuela avanzada de los sesenta y miembro fundador del World Saxophone Quartet (junto a David Murray, Hamiet Bluiett y el desaparecido Julius Hemphil), una de las formaciones más desbordantes y longevas (casi cuatro décadas) del jazz, Lake sigue destacando por su apertura y compromiso. Este maestro o gurú, polifacético artista (pintor, poeta, escritor y compositor), una de las grandes figuras del jazz, ha mantenido su actitud exploratoria durante toda su vida, ya sea componiendo principales obras para la Orquesta de Cámara y la Filarmónica de Brooklyn, el Cuarteto de cuerda Arditti, Amherst Sax Quartet o haciendo arreglos para Bjork, Lou Reed, los raperos Tribe Called Quest o Me´shell Ndegeocello. Lake es también líder de sus Organ Quartet, Steel Quartet, Big Band, Trío con Andrew Cyrille y Reggie Workman y el Trio + Geri Allen.

Otros músicos de primer nivel como el pianista Russ Lossing, el contrabajista Masa Kamaguchi o el extraordinario baterista Gerry Hemingway, propietario también de una valiosa trayectoria a su nombre, completan este quinteto de auténtico lujo que estará en Puerto Real mañana en un concierto cuyas entradas se pueden adquirir en tickentradas al precio de 10 euros y 7 para la comunidad universitaria.

El segundo concierto de este XV Campus Jazz estará protagonizado por el proyecto The Abstract Truth Quartet del saxofonista onubense y residente en Cádiz Carlos Villoslada al que acompañarán Javier Galiana (piano), Alejandro Tamayo (contrabajo) y Carlos Villoslada Caba (batería)

Con The Abstract Truth Quartete, Carlos Villoslada reivindica la figura y la obra el saxofonista, compositor y arreglista Oliver Nelson que en febrero de 1961 se encerró en los estudios del productor Rudy Van Gelder para grabar su primer álbum como líder para el sello Impulse! acompañado por una nómina de ensueño de la que formaban parte Eric Dolphy, Freddie Hubbard, George Barrow, Bill Evans, Paul Chambers y Roy Haynes. Seis composiciones propias y una partitura que revalorizaba su papel como arreglista dieron forma a una obra mítica bautizada por su productor, Creed Taylor, como The Blues and the Abstract Truth (“Si el blues es una verdad, ¿por qué no añadir entonces «the abstract truth» [la verdad abstracta]?”)

La formación gaditana recupera así composiciones como Hoe-Down o la inmortal Stolen Moments, con un solvente grupo que aglutina veteranía y juventud. Manteniendo la influencia del espíritu del blues y adaptando el juego original de metales al formato cuarteto, la formación redimensiona un repertorio cuyo sonido se mantiene tan atractivo y dinámico como cuando fue grabado, hace más de medio siglo. La entrada para este concierto será libre hasta completar aforo.

El XV Campus Jazz Puerto Real/Cádiz está organizado por el Servicio de Extensión Universitaria del Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Extensión Cultural y Servicios de la Universidad de Cádiz y cuenta con el patrocinio de la Fundación Unicaja y la colaboración del Ayuntamiento de Puerto Real.