Suspense en la tierra de los vikingos

La superproducción de novela negra escandinava no le hace ningún favor al género. Así lo atestiguan algunas de las voces más autorizadas en la materia de nuestro país. Pero esto no quiere decir que todo lo que llegue desde Noruega y no sea Jo Nesbø deba ser ignorado. Hoy vamos a ocuparnos de Heine Bakkeid, un joven autor que ya apuntó alto con la novela con que arrancó su saga (‘Bajo el faro’) y que ahora acaba de publicar en España la segunda entrega, titulada ‘Cicatrices’, y que, como la primera, ha editado la Serie Negra de RBA.

En su primer libro Bakkeid teje un espléndido thriller psicológico con cierto aire a Dennis Lehane en el que se mezclan el suspense y el terror en uno de los lugares más inhóspitos del planeta: el Círculo Polar Ártico. En una isla azotada por vientos helados, el policía Thorkild Aske deberá intentar mantener la cordura –algo nada sencillo después de que pasara tres años en prisión por matar a una chica en un accidente de tráfico– mientras investiga la desaparición de un joven al que se vio por última vez en las cercanías de un faro. El mar le devolverá un cadáver, pero no será el que busca.

De esta primera entrega de Aske, Antonio Lozano escribió en su imprescindible libro ‘Lo leo muy negro’ lo siguiente:“Una cabeza desequilibrada investigando en un lugar infernal. Una simbiosis letal entre el quién y el dónde. Igual que soltar a un agorafóbico en medio de la Pampa o invitar a un animalista a la matanza del cerdo (...). De tono alucinado y sobrado de adrenalina, ‘Bajo el faro’ es un apabullante viaje físico y emocional, en parte puñetazo en el estómago y en parte danza paranoica”.

Un experto en terror psicológico El noruego Heine Bakked (Gratangen, 1974) ha pasado gran parte de su vida en la zona norte de su país, dentro del Círculo Polar Ártico. Diplomado en desarrollo de sistemas informáticos, inició su carrera como escritor en 2005, centrándose en literatura de género destinada al público adolescente. Su primera novela negra, ‘Bajo el faro’, se convirtió en un éxito en Noruega y ya ha sido traducida a dieciocho idiomas. Es un maestro de la adrenalina y sabe cómo golpear al lector para mantenerlo en vilo.

Y si con la primera entrega de Thorkild Aske, Heine Bakkeid nos conquistó, con ‘Cicatrices’ va un paso más allá, creciendo tanto en la escritura como en las tramas secundarias o la profundidad de los personajes.

En esta ocasión la acción vuelve a situarse en el norte, en escenarios extremos, donde una célebre escritora, Milla Lind, investiga la desaparición de dos chicas adolescentes para argumentar su próxima novela. Para que la ayude con esta complicada tarea contrata a un detective privado que poco después es asesinado. Lind insiste en seguir con sus pesquisas y su editorial se pone en contacto con Thorkild Aske. A pesar de las reticencias iniciales, nuestro policía, que sigue con sus problemas psicológicos, acepta hacerse cargo de la misión, descubriendo inmediatamente toda una red de mentiras y trampas que pondrán en peligro su vida.La saga de Thorkild Aske cuenta ya con tres títulos, el segundo de ellos es el que hoy les presentamos. Ha sido traducido a 18 idiomas y atrapa desde el primer capítulo.

La saga: Falcó, un James Bond español en medio de la Guerra Civil

Lorenzo Falcó nació en Jerez, en el seno de una familia bodeguera de abolengo, pero, en esencia, es un James Bond a la española. Arturo Pérez Reverte ha escrito hasta la fecha tres novelas con Falcó como protagonista. En la primera de ellas, que lleva el nombre de su protagonista, el espía y asesino a sueldo a las órdenes del bando nacional deberá intentar sacar del penal de Alicante a José Antonio Primo de Rivera antes de que lo fusilen. La segunda entrega se titula ‘Eva’, la mujer rusa a la que Falcó conoce en la primera aventura y por la que sentirá algo más apego del que está acostumbrado nuestro mujeriego protagonista. La tercera, ‘Sabotaje’, sitúa a Lorenzo Falcó en París en 1937, con una aventura que nos sonará porque también ha sido tratada en un episodio de la serie ‘El Ministerio del Tiempo’. En la ciudad de la luz, el espía deberá ganarse la confianza de Picasso para evitar que el Guernica llegue a la Exposición Universal, donde la República pretende conseguir apoyo internacional.

Pérez Reverte da rienda suelta en los tres libros a sus ánsias de aventuras con un personaje políticamente incorrecto, descarado, sin patria ni bandera, un hedonista de rostro afilado que usa Varón Dandy y que lo mismo viaja al Marruecos español para jugarse la vida entre enemigos en las sombras que conquista a mujeres bellas y peligrosas.