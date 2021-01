Suspense en femenino

La novela negra tiene importantes exponentes femeninos. De algunos ya nos hemos ocupado, sobre todo en nuestro apartado de las sagas, Fred Vargas sin ir más lejos. Pero el abanico es mucho más amplio. Intentaremos no recurrir a ese manido tópico de la Gran Dama de la novela negra para hablar de las seis protagonistas que hemos elegido hoy en nuestra página. Podrían ser muchas más, por supuesto, de hecho, deliberadamente hemos excluido a Agatha Christie porque la suponemos archiconocida para los amantes del género, aunque, quizá porque la hemos revisado recientemente, no hemos podido evitar caer en la tentación de iniciar nuestro listado con Patricia Highsmith, madre literaria del glaciar Tom Ripley.

Patricia Highsmith

No es común que sean escritoras las que se hayan sentido atraídas para mirar sin tapujos al lado más oscuro de los seres humanos. Patricia Highsmith fue una de ellas y creó a un personaje gélido que sigue sirviendo de modelo dentro del suspense psicológico. Obras como ‘A pleno sol’, llevadas en dos ocasiones a la pantalla, una de ellas con mejor resultado, o ‘Extraños en el tren’, son esenciales para cualquier buen lector.

Su idea es que todos tenemos algo que ocultar, básicamente, y eso lo lleva a su máxima potencia con un Tom Ripley que (ojo spoiler) es capaz de construir el crimen perfecto y salir indemne pese a sus tropelías por Europa.

Highsmith no pasa de moda. Su prosa poderosa sigue atrapando igual que hace décadas. Si aún no la conocen empiecen ya.

Donna Leon

Aunque norteamericana de nacimiento, esta viajera empedernida es la creadora de uno de los personajes míticos de la novela negra: el comisario Guido Brunetti de la Policía de Venecia. En sus casi 30 novelas hay para todos los gustos, aunque son muchos los críticos que opinan que quizá ‘Restos mortales’ (2017) es la más completa de todas. La laguna veneciana puede ser tan romántica como oscuras sus aguas para sumergir secretos, crímenes y toda la vileza de maleantes de los bajos fondos de lo más siniestros.

Sue Grafton

Sue Grafton inició su carrera adaptando al cine guiones de obras de Agatha Christie, lo que le sirvió para ir metiéndose en materia. Un divorcio traumático de su segundo marido le dio pie para poder cargárselo, literariamente claro, en ‘A de adulterio’, con el que inauguró su serie ‘Alfabeto del crimen’, con casos protagonizados por la sabueso Kinsey Millhone. Cuenta Antonio Lozano en ‘Lo leo muy negro’ (Destino) que en su visita a la BCNegra 2009 adelantó su deseo de acabar sus trabajos en 2020 con ‘Z is for Zero’. No pudo hacerlo al fallecer en 2017 a los 77 años de edad. ‘Y de yesterday’ fue su última obra, pero por el camino dejó un buen reguero de novelas muy recomendables.

Mary Higgins Clark

Mary Higgins Clark no sólo es una de las mejores sino de las más prolíficas autoras de novela negra de la historia. Ha escrito más de 50 obras y en todas ellas es capaz de mantener un alto nivel de suspense conforme avanza la trama. Además, sus novelas suelen estar protagonizadas por mujeres fuertes, independientes, al que los hombres, como no, intentan fastidiarles sus vidas sin mucho éxito. Las plantea con una estructura muy clásica, casi como un juego en el que todos aparecen en algún momento como posibles culpables.

Aunque durante sus muchos años de carrera ha tenido abundantes éxitos de crítica y público, los más expertos en la materia siguen recomendando que para empezar a leerla se elija su primera obra, ‘¿Dónde están los niños?’. Es un buen inicio pero no se queden ahí.

Gillian Flyn

Igual no les suena aún demasiado, pero seguro que han oído hablar de la serie ‘Heridas abiertas’ (HBO). Pues está basada en una de sus cuatro novelas. Hay quien prefiere ‘Perdida’, aunque la antes citada tiene unos giros tan asombrosos que dan ganas de saltar del sillón.

Gillian Flyn es una de las mejores exponentes de la nueva generación de escritoras que se está abriendo camino en la novela negra, a veces, apoyada por la potencia de vehículos audiovisuales que llegan a millones de personas en todo el mundo.

Rosa Ribas

Rosa Ribas es, para muchos, la mejor escritora de novela negra en España. La autora de obras como ‘Un asunto demasiado familiar’ (Tusquets) o ‘El pintor de Flandes’ no sólo garantiza emoción sino una calidad literaria que emociona, y eso sin perder un lenguaje directo. Personajes llenos de fuerza, muchos de ellos mujeres que no se rinden ante nada en un mundo dominado por machos alfa, atrapan al lector y lo suman a la causa de las grandes novelas.