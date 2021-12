Susana Martín Gijón cierra esta tarde el ciclo ‘Cádiz Criminal’

La escritora Susana Martín Gijón será la encargada de cerrar esta tarde el ciclo Cádiz Criminal (Fundación Cajasol, 19:30 horas), que se ha venido celebrando en la capital gaditana desde el pasado 15 de octubre y que ha reunido a algunos de los grandes exponentes de la novela negra en nuestro país.

Martín Gijón llega consolidada en el panorama del género como una autora que va más allá de la simple trama policiaca. De hecho, a Susana le interesa poner sobre el tapete problemas sociales, con personajes potentes y bien construidos. La protagonista de sus dos últimas obras (Progenie y Especie, ambas editadas por Alfaguara), es la inspectora Camino Vargas, que debe lidiar, en una Sevilla asfixiante, con un psicópata asesino que recrea algunas de las torturas que los humanos infringimos a los animales antes de consumirlos. De hecho, es muy posible que los lectores de Martín Gijón acaben pasándolo mal ante el escaparate de una carnicería.

En una entrevista concedida a este diario con motivo del lanzamiento de su última novela, Susana Martín Gijón, hablaba sobre la causa animalista, el principal hilo conductor de la novela. “Todo lo que se cuenta en Especie lo he descubierto ahora, parece que nos ponen una venda en los ojos con los maltratos que se les causa a los animales para beneficio nuestro ¿no? Sí que es cierto que cambio con el libro. No tenía una posición muy definida sobre ciertas cosas porque las desconocía. A medida que me documento y lo voy escribiendo, voy visitando todos esos lugares, el santuario de animales, el matadero, porque me he presentado in situ en todos los sitios donde me han dejado, también cambio. Ahora ya, con más conocimiento, tengo una visión más forjada, más clara de lo que supone para mí el animalismo, el veganismo y distintas formas de ver el mundo. No obstante soy muy escrupulosa a la hora de intentar imponer al lector una forma determinada de pensar”, decía.

Susana, que vive en Extremadura, sitúa sus libros en su Sevilla natal, una ciudad a la que le encanta volver. De hecho, allí está culminando la tercera entrega de la saga de Camino Vargas y sus compañeros, que debe salir al mercado en 2022. Y desde Sevilla viajará hasta nuestra ciudad para hablar de su obra, de la novela negra social y de la habilidad necesaria para enganchar al lector con una trama y no soltarlo hasta la última página.