Stella Maris protagoniza el segundo concierto solidario con Cáritas

La iglesia conventual de Santo Domingo acoge esta noche, a partir de las nueve, el segundo concierto del ciclo navideño solidario que tiene como objetivo recoger donativos para la obra social de Cáritas en la diócesis gaditana. Tras la apertura del ciclo el pasado domingo, con la Camerata L’istesso Tempo, hoy es el turno del ensemble Stella Maris.

El concierto, según explican desde la propia formación gaditana, está formado por “muchísimos villancicos conocidos, desde los más populares como Adeste Fideles, Blanca Navidad, Ande la Marimorena o Ay del Chiquirritín, pasando por villancicos clásicos como What child is This, Canción de Navidad o Niño Dos d’amor herido, a villancicos que están en la memoria de todos como We wish you a Merry Christmas o Jingle Bell Rock.

El ensemble Stella Maris está formado por el pianista Roberto Domínguez, la soprano Carmen Patiño y la mezzosoprano Toñi Martínez. Al igual que en otros conciertos navideños, acompañará al ensemble gaditano la soprano Almudena Calle, además de la violinista Inmaculada Arjonilla que también se ha sumado a esta iniciativa solidaria. En el concierto, tendrá una colaboración especial la joven clarinetista María Domínguez.

Stella Maris destaca “la importancia de retomar este tipo de conciertos, en primer lugar por su carácter solidario en una época en la que siempre es necesaria la ayuda al que menos tiene, y en segundo lugar por volver a poder disfrutar de la cultura con la normalidad que el virus nos permita”.

De hecho, tras el periodo más virulento de la pandemia, el ensemble está retomando su actividad concertística, aunque siempre atento a las recomendaciones sanitarias y de seguridad que se vayan aplicando en virtud del mantenimiento de un virus que, ni mucho menos, ha desaparecido de la sociedad y que amenaza de nuevo con la actual nueva ola.

“El ensemble –explican sus responsables– ha mantenido su actividad durante prácticamente todo el periodo de pandemia, a excepción del periodo de confinamiento. Con la vuelta del culto a las iglesias, el ensemble vio incrementada su actividad, precisamente por tratarse de un grupo pequeño que no necesitaba los ensayos ni reuniones de muchas personas y que además tiene una amplia participación con su música en los cultos de hermandades y cofradías de Cádiz. Pero hasta este concierto navideño había suspendido las actuaciones”.

Este miniciclo solidario, que cuenta con la colaboración de Diario de Cádiz, acabará el próximo jueves 30 de diciembre, con un concierto de órgano que protagonizará Francisco Cintado en la parroquia del Rosario, y que comenzará a las siete y media de la tarde.