"Siento el cariño de Cádiz a diario"

Energía, positividad y compromiso, una forma de entender la música que se ha convertido en su sello como banda. Hoy, a las 22.30 horas, la mostrarán en el Concert Music Festival. Bueno Rodríguez, vocalista, descubre la razón de ser de Aslándticos.

-Son conocidos por temas muy vitalistas. ¿Existe un sonido Aslándticos?

-Existe. Cuando escuchas una canción nuestra la reconoces más allá del lugar y del estilo. Nos enorgullece. Pretendemos que transmitan esa filosofía.

-¿Buscan ese sonido deliberadamente o sale por inercia?

-Forma parte del estilo de la banda. Intentamos hacer las mejores canciones posibles y con la musicalidad adecuada, como un pintor cuando deja su sello en la obra. Es lo que hace que el público nos reconozca, algo característico. Cuando te lo curras mucho, sale sin querer.

-Temas como La Receta o Mi primer día marcan también un camino lírico de mensajes con buen rollo y positividad. ¿Actitud o una obligación ante las dificultades de la vida diaria?

-Al escribir me apoyo en lo que me hace falta escuchar, que es también mi manera de ver la vida. Las canciones de Aslándticos son prácticamente mi diario personal. Creo que tenemos una labor importante y una gran responsabilidad con la gente. Aparte de ese punto de vista positivo, también hay un compromiso social en nuestros temas, es un camino que nos ha ido marcando el público en su manera de comunicarse con nosotros.

-Hay quien puede tacharles de buenistas, de que les falta crítica, melodrama en su música.

-Nos hemos situado en un estilo comunicativo concreto. Focalizamos la realidad desde nuestro punto de vista, pero también hemos hablado de inmigración, malos tratos o, en este disco, del alzheimer en la canción Un millón de veces más. Nos gusta aportar y que el público tenga un referente con el que le gusta sentirse bien. Siempre que alguien necesite un mensaje de apoyo, ahí estarán Aslándticos.

-¿Cómo ha ido evolucionando su sonoridad?

-Este disco es el primer punto de inflexión que sentimos como tal ya que hemos contado con un productor ajeno a la banda, Tato Latorre. Tratamos siempre de mejorar, de crecer en cada disco, rebosándonos en nuestras maneras. Con Aquí y ahora nos acercamos al sonido más limpio de la banda, al directo. Nos hemos quedado con lo esencial de las canciones. Un acierto.

-Hasta su nombre, Bueno, parece resumir el espíritu del grupo. Algo le cabreará ¿no? -Me cabrean muchas cosas y escribo estas canciones porque me hace falta escucharlas. Aunque haya cosas que no me gusten en mi ciudad, en la política, en la manera de comportarnos, veo que hay un nuevo camino, gente joven que abre los ojos a muchas situaciones desde el día a día, en la cultura, en el medio ambiente, que ofrece productos alternativos. Somos una generación muy preparada que se ha encontrado con una situación social muy comprometida. Le estamos dando la vuelta a la tortilla.

-Y ¿en la música?

-Cuando era chico me encantaba el hip hop y se decía que era una música horrible. Hoy, sin embargo, si algo tiene éxito es que lleva hip hop. Forma parte de los ciclos musicales. La música es música y aquí estamos para sumar. Me cabrean asuntos más importantes

-¿Qué le enamora?

-Estoy enamorado de esta tierra desde que llegué hace cuatro años por amor. Cádiz siempre me ha tratado de maravilla y siento su cariño a diario. No hay nada mas inspirador que un paseo por la Playa Victoria o darle la vuelta entera a la ciudad. ¡Hay tanto por descubrir!

-¿Dónde se encuentran ahora?

-De lleno en la gira, con tres conciertos por semana. Hoy -el pasado siete de agosto- ha salido a la luz un single sorpresa, Infinito, y ya estamos componiendo para el próximo disco. Fuera de la música, disfruto también mucho de las redes sociales a raíz del éxito como bloguera de mi mujer, Ica Benítez. Es un hobby que revierte en Aslándticos.

-¿Y qué espera del mañana?

-Llevo toda mi carrera queriendo lo mismo y consiguiéndolo al mismo tiempo. Espero hacer siempre el mejor trabajo posible como autor. Estamos en un buen momento tras fichar con Concert Music, nunca hemos parado de tocar y a medio y largo plazo esperamos muchas sorpresas.

-Un tema que le haga llorar y otro para arrancar la semana.

-Este disco ha sido parido con mucho esfuerzo, pasaban cosas muy importantes en mi vida. Me quedo con Te encuentro, me pone la piel de gallina. La escribí cuando iba a nacer mi segunda hija, un momento en que tenía mucho trabajo pero sabía que me alegraría de ese esfuerzo. Y para arrancar en cualquier momento Mi primer día o La receta, fundamentales en la playlist.