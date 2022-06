Seti Falcón debuta en la literatura con una “tórrida” historia de amor

Nacida en Cuba, en La Habana, y afincada en Cádiz desde hace 16 años, Seti Falcón debuta en la literatura con una novela que se puede definir de muchas formas, pero que ella califica de “tórrida” historia de amor. Una historia de amor a la que también adjetiva como “tierna”, “romántica” y con la que pretende, además de entretener, mover conciencias. Entre Jade y Esmeralda (Círculo Rojo) es el título de la novela de esta inquieta escritora, y también voraz lectora, que ha logrado al fin encauzar en una publicación su permanente querencia al arte literario. La novela se presenta el 18 de junio en el centro cultural San José de Puerto Real, a partir de las 19.30 horas. Manuel Villalpando, presidente del Ateneo literario, al que pertenece Falcón, será el encargado de presentar la obra.

“Defino esta novela –explica Falcón a este periódico– como una historia de estos tiempos, por ello incluso antes de la sinopsis recomiendo a los lectores que la lean con la mente muy abierta, pues no es la historia romántica que estamos acostumbradas a leer. Con esta novela he pretendido entretener, pero también mover conciencias. En ella los lectores encontrarán crecimiento personal, drama y crítica social, pero no es un manual de autoayuda ni nada de eso, es una bonita, y tórrida, historia de amor, amistad y lealtad”.

Beatriz, señala la escritora, es la protagonista de Entre Jade y Esmeralda, una joven que en un instante ve como su vida absolutamente perfecta se le desmorona. Cuando tiene que enfrentarse sola a la vida, se da cuenta de que no está preparada para ello porque su padre la había sobreprotegido quitándole todas las piedras del camino para que no tropezara. En Chicago conoce a Matthew, su profesor y tutor del máster, y se enamora. Inician una relación sobre la que sobrevuela la sombra de la traición porque él tenía pareja, cosa que no le ocultó a ella en ningún momento.

Seti Falcón no esconde que no se trata de una novela romántica al uso y que el erotismo es una de sus claves: “No puedo dar detalles porque revelaría la trama, todo el que vaya a leerla debe saber que en ella hay relaciones no convencionales con escenas de sexo de este tipo. Vivimos en una sociedad muy dada a juzgar, sobre todo lo que no conocemos. Yo soy de la opinión de que seríamos todos más felices si nos dedicáramos a vivir nuestra vida y dejáramos a los demás hacer con la de ellos lo que quieran”.

Esta novela viajera, que empieza en Madrid y cuya historia transita por París, Sevilla, Chicago y Puerto Rico, es un libro “para valientes, personas que no tengan miedo a sentir y dejarse llevar entre sus páginas. Creo que te hace reflexionar, porque incluso algunas personas que lo han leído me han dicho que creían que no tenían perjuicios hasta que leyeron esta historia”.

Entre Jade y Esmeralda es el primer libro de una serie que se titula ‘El Flechazo y La secuela’: “Aunque es autoconclusivo. El segundo está ya muy avanzado y también tengo algo escrito del tercero. Serán tres libros. Todos igualmente románticos y autoconclusivos que se podrán leer por separado, aunque a los personajes del segundo los conocimos en el primero y los del tercero los conoceremos en el segundo”.Lectora empedernida y también aficionada a escribir desde hace tiempo, no ha sido hasta ahora cuando Seti Falcón ha podido finalmente encauzar su vocación a una labor más continuada y constante, algo básico para conformar este libro y tener en mente, y también esbozados, los dos siguientes.

También habla la autora de sus influencias literarias: “Han sido varias y han ido evolucionando con los años. De muy joven leía novelas policiacas de autores cubanos que ni siquiera recuerdo el autor. Después empecé a leer a Gabriel García Márquez, Isabel Allende y Pablo Coelho, he de decir que de todos hay obras que me gustan y otras no tanto. Más recientemente he descubierto a Florencia Bonelli, escritora argentina que escribe romántica-histórica y se ha convertido en una de mis autoras favoritas”.