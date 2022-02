Sangre fresca para el final del invierno

Una ola de calor abrasa San Lorenzo de El Escorial. Un calor que, sin embargo, no ha acelerado la agonía del hombre que, maniatado en el fresco cuarto de calderas de una casa herreriana entre los pinos del monte Abantos, aparece muerto por deshidratación, con la vista fija en una botella de agua que cuelga del techo a la altura de sus ojos. La teniente Karen Blecker —recién llegada a España tras pasar la mayor parte de su carrera trabajando para la Europol— y el particular brigada Cano comenzarán por esclarecer la identidad de la víctima, a quien nadie de la zona parece conocer.

Destino acaba de publicar la segunda novela de la inspectora Manuela Mauri, nacida del ingenio de Lorenzo Silva y Noemí Trujillo. En esta ocasión la acción arranca al inicio de la alerta sanitaria en Madrid, Manuela Mauri no ha tenido un respiro y por primera vez en su vida se siente desbordada por los acontecimientos. En medio del caos, un doble crimen ocurrido en Alcalá de Henares le quitará el sueño: Carlota, una joven de 19 años, avisa a la policía al encontrar a su padre y a su madrastra muertos a tiros en su casa. Una fiesta ilegal y el testimonio de diez jóvenes en guerra con la sociedad serán claves en la resolución del caso.

La novela histórica que entronca con el género negro siempre ha tenido mucho éxito. Desde que Umberto Eco explotara el fenómeno en El nombre de la rosa han sido muchos los que han seguido esa estela. El último título que nos ha convencido viene también de Italia y está escrito a cuatro manos por Stefano De Bellis y Edgardo Fiorillo. Se titula El derecho de los lobos y lo ha editado Alfaguara. La trama se sitúa en el año 80 a. C. Roma es una metrópolis violenta en la que se entrelazan el dinero, el vicio y la política. Crímenes y luchas intestinas por el poder pondrán a prueba la inteligencia de un joven Cicerón. Muy entretenido.

‘Que Dios nos perdone’, una muestra del mejor cine negro español

Que Dios nos perdone es una magnífica película española dirigida por Rodrigo Sorogoyen en 2016. El film, duro pero de una confección impecable, casi una especie de Seven a la española, narra las peripecias de una muy particular pareja de investigadores de la Policía de Madrid que trata de dar caza a un monstruo depravado, un violador de ancianas que tras destrozarlas por dentro acaba matándolas a golpes. Los inspectores Alfaro (Roberto Álamo) y Velarde (Antonio de la Torre) deben encontrar al que parece ser un asesino en serie cuanto antes y sin hacer ruido. Esta caza contrarreloj les hará darse cuenta de algo que nunca habían pensado: ninguno de los dos es tan diferente del asesino. Álamo, el tipo duro por excelencia del cine español, está sublime junto a un De la Torre que no desentona. Una película del mejor cine policíaco español que es una gran elección para los fanáticos del género.