Salvador Sobral clausura hoy las Royal Hideaway Sessions Sancti Petri

El cantante portugués Salvador Sobral será el encargado de cerrar esta noche, a las 22,30 horas, el ciclo de conciertos Royal Hideaway Sessions que durante el verano se ha desarrollado en el anfiteatro del hotel chiclanero Royal Hideaway Sancti Petri y que ha estado dedicado a las voces masculinas.

Por ese escenario han pasado previamente nombres como Kurt Elling Quintet (23 de julio), Zenet (3 de agosto) y Javier Ruibal (24 de agosto). Como colofón, Sobral presentará una particular propuesta titulada Alma nuestra. Una noche de boleros, proyecto que surge cuando la América del jazz y de la improvisación abraza la América de los boleros y del calor, dos estilos combinados con música latina e interpretados en formato cuarteto con una sensibilidad prácticamente rompedora, tan característica del ganador de Eurovisión 2017.

Y es que Salvador Sobral es un músico cuanto menos atípico. Le concedió a su país, Portugal, su primera y única victoria en el certamen eurovisivo contra todo pronóstico, con un delicioso tema muy alejado de lo que entonces solía ecucharse en el festival, titulado Amar pelos dois y compuesto por su hermana, Luísa Sobral. El portugués regresó al escenario de Eurovisión este año para volver a interpretar su canción ganadora junto a su ídolo, el brasileño Caetano Veloso.

A partir de entonces Sobral no ha parado de girar por nuestro país, a pesar de sus problemas cardíacos y un reciente transplante de corazón, ofreciendo lo mejor de un repertorio que hasta ahora se concentra en dos álbumes propios, Excuse me y Excuse me ao vivo, y un proyecto conjunto titulado Alexander Search, inspirado en el poeta Fernando Pessoa. Esta noche será el bolero el que se reinvente en su dulce voz para deleite de los asistentes al último concierto de este ciclo.

Las entradas para este espectáculo intimista pueden adquirirse, a un precio de 25 euros, en la web www.tickentadas.com y también de manera física en los hoteles Royal Hideaway Sancti Petri y Occidental Cádiz.