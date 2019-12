Aquí, en Diario de Cádiz, le decían el alemán. Él, a cambio, llamaba a la ciudad Cadix. Recordado y querido por los que lo conocieron en esta redacción, Reinhard Gäde, que falleció en Madrid en 2012, fue el encargado de rediseñar, de llevar a la modernidad, varios buques insignia de la prensa española: El País, El Heraldo de Aragón, Diario 16 y, cómo no, las páginas que se elaboran en esta casa, Diario de Cádiz. Hoy, su nombre, vuelve a la actualidad ya que Madrid acoge una exposición donde los visitantes podrán valorar su otra faceta, la de pintor.

Así, el Hotel Meliá Castilla, en la calle Poeta Juan Maragal, 43 de la capital española, abre sus puertas este 15 de diciembre de 10.00 a 21.00 horas para las obras de Gäde gracias al empeño de la asociación francesa Entraide Française Madrid, que colaboran con la viuda del artista, Marie Cristine, de nacionalidad francesa, en la organización de esta muestra que pretende “rescatar la figura de este enorme artista y poner una serie de sus pinturas a la venta”, explica David Vaamonde, uno de los miembros de la asociación que también recuerda que esta iniciativa “de un día” coincide “con el mercado de Navidad de la comunidad francesa inaugurado por el embajador francés en España”.

Diseñador gráfico y artista total, Reinhard Gäde (Lübeck, 1937-Madrid, 2012) fue un aventajado alumno de la Bauhaus que llegó a España para idear el formato de gran parte de la prensa española. Suyos fueron los diseños de El País, El Heraldo de Aragón, Diario 16, la Revista de Occidente, la revista Elle y, en Cádiz, fue el responsable de la transformación del periódico del formato sábana al tabloide.

Por su trabajo en la prensa españaola fue reconocido y premiado, pero en paralelo continuó su desarrollo artístico alimentando su faceta como pintor, consiguiendo una curiosa obra que se expuso a nivel internacional.

De hecho, desde la asociación Entraide Française Madrid están articulando “un magnífico catálogo” con estas piezas y “contactando con varios museos y fundaciones paras seguir rescatando el legado de Gäde”, asegura Vaamonde.

El legado de un hombre que llegó a Cádiz, a la antigua redacción de este periódico en la calle Ceballos, en el año 1989. “Allí apareció un señor con un cartapacio debajo del brazo, un cigarro en la mano y una sonrisa de oreja a oreja”, recordaba en el obituario del artista el director de Arte de Diario de Cádiz, Ignacio Valdés, que pronto trabó una buena amistad con Gäde, “el encargado de realizar en este periódico centenario un cambio brutal, pasar del emblemático formato sábana al tabloide”.

“Puso todo patas arriba”, rememora Valdés que también cuenta que Gäde, como buen hijo de la Bauhaus, “defendía con vehemencia, una de sus máximas, menos es más”.

“El alemán nos inculcó la pasión por el diseño. Para mí todo había cambiado. Me hizo ver donde antes no veía. Él fue mi salvador. Me ilusionó como nunca antes nadie lo había logrado”, se sincera Valdés sobre el artista que falleció de cáncer en el anonimato, dejando a viuda a Marie Cristine, que hoy tiene 80 años.