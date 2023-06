Programa doble en el foyer del Teatro Falla en la jornada de hoy de Cádiz en Danza

Continúa celebrándose el XXI Festival Cádiz en Danza, que se prolongará hasta el próximo sábado y que hoy jueves recibirá a grandes nombres de la danza en sus teatros y espacios públicos, escenarios no convencionales para la danza. El Falla, la sala Central Lechera, la explanada del Parador y la Casa de Iberoamérica acogerán hoy distintas citas del festival.

Así, el foyer del Gran Teatro Falla ofrecerá a las 19.00 horas un programa doble con dos piezas cortas. La primera de ellas correrá a cargo de los holandeses 2Hoang Dance Company que presentarán ‘False Memories’, un dúo integrado por el bailarín y coreógrafo Tu Hoang y la intérprete Tuan Tran que se hizo con el Premio del Jurado en el certamen Masdanza 2022.

A continuación, en el mismo espacio tendrá lugar el estreno nacional de ‘Save the last dance for me’, una coreografía de Alessandro Sciarroni en la que el prestigioso artista italiano, León de Oro de la Bienal de Venecia en 2019 por los logros de toda una vida, recupera la polka chinata, una danza boloñesa de principios del siglo XX, de la mano de los intérpretes Gianmaria Borzillo y Giovanfrancesco Giannini.

A las 20 horas, en la sala Central Lechera, la malagueña Alessandra García presenta su ‘Mujer en cinta de correr sobre fondo negro’, Premio MAX 2022 a Mejor Espectáculo Revelación y Premio Ojo Crítico a las artes escénicas 2022, una pieza escénica a modo de radiografía del ciudadano de barrio humilde.

La jornada de danza del Festival se despedirá hoy con la puesta de sol, a las 21.30 horas en la explanada del Parador, con el estreno de ‘Perseidas’ de la compañía andaluza Dos Proposiciones Danza-Teatro.

Y hoy y mañana, en la Casa de Iberoamérica, Cádiz en Danza vuelve a ser escenario de las II Jornadas Profesionales de Danza. Se trata de una propuesta nacida de la Asociación Andaluza de Profesionales de Danza, como una de las entidades participantes e impulsoras de las estrategias nacionales más relevantes para el tejido profesional de la danza en España.